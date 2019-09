La semana por delante: música otoñal y coches de época

Estas son las propuestas que destacamos para la semana que tenemos por delante:

FESTIVAL. She makes noise

En solo cinco años de vida, She makes noise ha conseguido hacerse un hueco en el panorama de los festivales madrileños con una propuesta que une música y cine, comisariada con maestría por Playtime Audiovisuales. Para esta edición, traerán por primera vez a Madrid a artistas del techno y el noise, todo ello sin perder de vista su apuesta por lo emergente. Entre los grandes nombres del cartel de este año encontramos a Abyss X, Hibotep y Juliana Huxtable, mientras que en el apartado audiovisual podremos disfrutar de las obras de Pia Hellenthal o Jennifer Reeder entre otras. Además, el sábado hay planazo familiar: un concierto “de experimentación y cacharreo” de Mursego en el que se rinde homenaje a poetas como Gloria Fuertes.

Cuándo: Del 3 al 6 de octubre Dónde: La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2) Precio: Gratuito

EXPOSICIÓN. Videojuegos

Los dos lados de la pantalla El Espacio Fundación Telefónica acaba de inaugurar una exposición que se adentra en el mundo de los videojuegos, bordeando esa frontera cada vez más difusa entre el universo físico y el virtual. En las últimas décadas, los videojuegos han evolucionado muchísimo, hasta el punto de convertirse en punta de lanza de la innovación, logrando trascender la pantalla e influyendo en ámbitos diversos como el arte, la ciencia y la sociedad en su conjunto. En esta muestra podremos aprender cómo se hace un videojuego, cómo puede convertirse en una herramienta de expresión artística o cómo influye en otras disciplinas.

Cuándo: Del 25 de septiembre al 12 de enero Dónde: Espacio Fundación Telefónica (c/ Fuencarral, 3) Precio: Gratuito

FESTIVAL. RAYO

Este otoño, Matadero y Cineteca estrenan RAYO, un festival de artes visuales expandidas que quiere explorar las múltiples intersecciones entre lo visual y lo sonoro. En la programación de RAYO veremos conexiones aparentemente tan opuestas como el proyecto de la artista Rosa Barba y el compositor y batería Chad Taylor, la colaboración entre Pedro Costa y Os musicos do Tejo para hablar sobre las personas migrantes o la performance colaborativa de Pedro Maia y Robert Lippok. El sábado, además, actuará Peaches, a la que podremos ver experimentando en su universo punk virtual, gracias a Pussykrew y a su arte para imaginar un mundo posthumano.

Cuándo: Del 3 al 6 de octubre Dónde: Matadero Madrid (Plaza de Legazpi, 8) Precio: 6 euros por actuación, 20 euros abono

EXPOSICIÓN. Francesca Woodman

En los 22 años que duró su vida, Francesca Woodman fue capaz de producir varios centenares de fotografías en las que retrataba a mujeres, a menudo desnudas, ocultas en lugares enigmáticos e inquietantes y con los contornos de sus cuerpos desdibujados, borrosos. Muchas de esas mujeres son la propia Woodman, de cuyo trabajo se ha dicho que era una insistente búsqueda de sí misma. Desde este jueves, la Fundación Canal expone 102 instantáneas y 6 cortometrajes de la fotógrafa estadounidense en la muestra Ser un ángel / On being an angel. Una oportunidad única para ver la obra de esta brillante y fugaz fotógrafa.

Cuándo: Del 3 de octubre al 5 de enero Dónde: Fundación Canal (c/ Mateo Inurria, 2) Precio: Gratuito

MÚSICA. Fiesta de Otoño de La Fonoteca

La plataforma La Fonoteca, definida como “la Wikipedia de la música española”, vuelve a la carga este viernes tras una merecida pausa veraniega y lo hace con un triple concierto con el que dar la bienvenida al otoño. En el escenario de la sala Moby Dick podremos ver, a lo largo de la noche, a La Estrella de David (el proyecto en solitario y más personal de David Rodríguez que, esta noche tocará “en formato Intimissimi”), a los madrileños Tigres Leones con su pop-rock y Pablo Prisma y las Pirámides con su pop caleidoscópico.

Cuándo: 4 de octubre a las 20.30 Dónde: Moby Dick Club (Avenida del Brasil, 5) Precio: 12 euros anticipada, 15 euros en taquilla

MÚSICA. 50 aniversario de Abbey Road

El 26 de septiembre de 1969 se lanzaba en Reino Unido el disco que pondría punto y final a la carrera de The Beatles: Abbey Road. Con la banda en plena disolución, los cuatro de Liverpool sellaron su legado con este último álbum, al que bautizaron con el nombre de la calle en la que se encontraba el estudio donde grabaron prácticamente todas sus canciones; su portada, en la que los cuatro músicos cruzan un paso de cebra de esta calle londinense, es una de las más famosas de la historia de la música. Para recordar este disco excepcional, considerado uno de los mejores de The Beatles, la banda tributo Hey Bulldogs se reúne este viernes en ContraClub, donde lo tocará íntegro, acompañado de otros grandes hits de los ingleses.

Cuándo: 4 de octubre a las 21.30 Dónde: ContraClub (c/ Bailén, 16) Precio: 8 euros anticipada, 10 euros en taquilla

RUTA. Ruta de Madrid en coches de época

Si conduces por las carreteras de la Comunidad de Madrid este fin de semana, es posible que tengas la sensación de haber retrocedido en el tiempo, aproximadamente medio siglo. Ocurrirá si te cruzas con alguno de los vehículos que el Veteran Car Club de España pondrá en circulación en esta original ruta automovilística. El sábado 5, los coches participantes se concentrarán en la Plaza Mayor de Alcorcón a partir de las 10.00 y, a las 12.30, comenzarán su recorrido hacia Pinto, donde quedarán expuestos en la Plaza de la Constitución. El domingo, partirán desde allí hacia Arganda del Rey y en su Paseo de la Misericordia podrán contemplarse de nuevo hasta las 17.00.

Cuándo: 5 y 6 de octubre Dónde: Diferentes puntos de la Comunidad de Madrid Precio: Gratuito

MERCADILLO. Mercado de Diseño 6º aniversario

El mercado de moda y diseño en el que cada mes podemos encontrar las firmas emergentes más interesantes del panorama actual, está de cumpleaños. Con 50 ediciones a sus espaldas, el Mercado de Diseño celebra su sexto aniversario y lo hace con la combinación ganadora que ha conquistado al público madrileño a lo largo de todos estos años: arte, diseño independiente, talleres y música. Los conciertos de esta edición tan especial correrán a cargo de Soledad Vélez, Miqui Brightside, Gentleman Clef y Beluga. Y como en todo cumpleaños que se precie, habrá piñata, tarta y regalos. ¿Qué más se puede pedir?

Cuándo: 5 y 6 de octubre Dónde: Matadero Madrid (Plaza de Legazpi, 8) Precio: 2 euros anticipada

