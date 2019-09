La fiesta que reivindica el placer del chocolate

El intenso aroma a cacao se adueñó de la galería ubicada en la sede del Ayuntamiento de Madrid desde primera hora del viernes. ChocoMad surgió hace más de un año con la intención de rescatar el papel que desempeñó Madrid en el campo del chocolate. “Fue la capital del chocolate hace un siglo. Era el momento de recuperar para la gastronomía de Madrid el orgullo de que somos los inventores del chocolate. Al cacao le pusieron el azúcar en España. Queríamos recuperar esa historia y hacer de Madrid un punto de encuentro”, afirma Francisco González, director del salón que celebra su segunda edición este fin de semana en el Palacio de Cibeles, con Costa de Marfil, líder mundial en la producción de cacao, como país invitado.

Los organizadores esperan superar los 10.000 asistentes del año pasado, con más de 50 expositores y actividades que incluyen desde exhibiciones de cocina a cargo de reputados reposteros a catas nocturnas. Las entradas al salón cuestan siete euros y se adquieren por franja horaria.

La variedad de productos y diseños expuestos es infinita: desde las marcas más conocidas, como Lacasa, a algunos de los productos de repostería más de moda en la ciudad, como los Manolitos, pasando por diferentes stands dedicados a productos para veganos. Uno de ellos es el de Bombón, chocolatería del barrio de Malasaña.

“Lo más importante en un chocolate es el proceso de elaboración. Nosotros presentamos un chocolate bean to bar [de la haba a la tableta] y en el caso de un vegano lo que haría es que nunca se le echaría nada de leche”, dice Lúa Ríos, una de las propietarias de la chocolatería Bombón. Los chocolates puros, de más de un 70%, o aquellos elaborados con leches vegetales son los productos estrella para los consumidores veganos. “Se puede utilizar leche de almendra, coco, anacardos...pero la diferencia está en el chocolate; si es industrial, va a ser horrible. Si es un chocolate elaborado por gente artesana en el que se haya controlado todo el proceso, desde la cosecha, la fermentación, el secado o el tueste, la única diferencia en el sabor la marcará el tipo de leche que se utilice”, añade.

Los productos veganos y orgánicos tienen presencia notable en el salón. Amanda Hazelnut, chef y fundadora de la escuela de cocina saludable The Green Fuel, realizará un showcooking en el que presentará un aguacate de chocolate. “Es un postre con el que intento dar a conocer a la gente que la alimentación vegetal puede ser igual de espectacular y deliciosa”, cuenta la cocinera, que explica la elaboración de su postre. “La cáscara es chocolate temperado, el relleno es una mousse de aguacate, lima y té matcha, y el hueso es un bombón relleno de frambuesa”. El chocolate que utiliza no lleva nada de origen animal y asegura que las diferencias de sabor son mínimas o, en algunos casos, inexistentes. “Si la pureza es superior al 80% son muy parecidos. De hecho, hay marchas que no son veganas y tienen chocolates puros que son aptas para veganos. Si se elabora con manteca de cacao es apto para veganos”, defiende.

Su particular aguacate será uno de los grandes atractivos de un salón en el que también podrán verse esculturas de chocolate tan curiosas como el trofeo de la Champions League o la figura del futbolista Cristiano Ronaldo.

