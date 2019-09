Hacienda da una prórroga al Consell para entregar su Plan Económico Financiero

El consejero de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha anunciado tras reunirse con la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, que la Generalitat dispondrá de una prórroga para presentar su Plan Económico Financiero (PEF).

"De este plan dependen 250 millones del FLA extraordinario del cuatro trimestre de este año, lo que contribuirá a aliviar el estrés de Tesorería de la Generalitat y permitirá garantizar que las medidas no afectarán en ningún caso a los servicios públicos fundamentales de los valencianos y valencianas", ha manifestado Soler en un comunicado de la Generalitat.

Según Soler, el Gobierno "ha entendido nuestra situación y ha actuado en consecuencia" y ha añadido: "No podemos pasar por alto este gesto, que demuestra la voluntad del Gobierno central de buscar una solución a nuestra situación".

Soler ha destacado que esta reunión con Bardón es la "preparatoria de la que mantendrán el presidente de la Generalitat y la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, al haberse pospuesto la prevista para este martes" por la participación de esta última en la reunión negociadora entre el PSOE y Podemos, que ha finalizado sin acuerdo.

En este sentido, ha indicado que desde el Ministerio les han confirmado que la actualización de las entregas a cuenta tendrá lugar antes del 31 de diciembre, "lo que, para los cálculos de la contabilidad presupuestaria, es muy importante".

El consejero ha explicado que "las circunstancias económicas actuales no tienen nada que ver con las que había" cuando se diseñó el proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat en octubre del año pasado. "El escenario de ingresos que aprobaron las Cortes Valencianas el 21 de diciembre no es el actual. Al no haber Presupuestos Generales del Estado, hay ingresos que ahora no tenemos y que afectan a políticas de servicios básicos como la dependencia, el copago sanitario o el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA). Todo eso no existe. Estaba en el presupuesto que no se aprobó", ha lamentado Soler.

El titular de Hacienda valenciano ha insistido en que "ni Compromís, ni Podemos, ni el Partido Socialista son culpables de la no aprobación de los Presupuestos. Por tanto, tenemos la conciencia muy tranquila de que estamos actuando con responsabilidad y coherencia".