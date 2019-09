Ábalos asegura que Hacienda estudia soluciones al déficit financiero autonómico

Faltan horas para el encuentro en Madrid entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la necesidad de soluciones que hagan llegar a las comunidades autónomas más financiación se vuelve acuciante. José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, ha asegurado antes de un encuentro con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) que Montero "va a intentar todo lo posible para que los servicios básicos que prestan las autonomías no se vean afectados".

Puig se entrevista este martes con la ministra para encontrar alguna fórmula que permita a la Generalitat Valenciana ingresar en torno a los 750 millones de euros de anticipos a cuenta y liquidaciones de IVA pendientes y que están bloqueadas por la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado y por la existencia de un gobierno en funciones.

Según Ábalos, el modelo de financiación autonómica está desfasado y no se ha reformado pese a que caducó hace años. "Luego pudimos repartir 5.000 millones de euros con cargo a los Presupuestos de 2019, que no se aprobaron. No entiendo, por tanto, esa hipocresía de no apoyo una distribución de 5.000 millones y luego me quejo de que no tengo financiación", ha dicho en alusión a la derecha política.

De las liquidaciones a cuenta, Ábalos ha afirmado que esta situación ya se vivió en 2016 "y fue uno de los argumentos más utilizados contra el PSOE, entonces en la oposición". En este sentido, el ministro ha lamentado, en alusión al entonces Gobierno del PP, que lo que pedía el entonces ministro Cristóbal Montoro, de que se apoyaran los presupuestos o no podría transferir a las comunidades autónomas los ingresos a cuenta, "parece que hoy no es válido".

"No pueden oponerse a un presupuesto, obstruir a un Gobierno y luego lamentarse de que no llegue la financiación. Y si encima les da por eliminar impuestos, pues ya no es serio", ha criticado Ábalos en referencia al anuncio del PP, que gobierna en Madrid, de eliminar determinados impuestos.

Estudio informativo del túnel de Serrería

El ministro, acompañado del presidente de AVE, Vicente Boluda, ha aprovechado el encuentro con los empresarios para anunciar la licitación hoy del estudio informativo para prolongar por el sur el túnel de Serrería, en Valencia. El estudio sale por 348.000 euros y deberá de redactarse en 24 meses.

La actual línea Valencia-Tarragona discurre en túnel en un tramo de la calle Serrería, en la ciudad de Valencia, tramo en el que está situada la estación subterránea del Cabanyal. Por el norte, el soterramiento se inicia en el límite entre los términos municipales de Valencia y Alboraya y por el sur finaliza a la altura de la calle Ibiza. Más al sur la línea cruza, en viaducto, el antiguo cauce del río Turia.

El estudio analizará las distintas opciones de prolongación del túnel actual por su extremo sur en función de diversos aspectos (coste, funcionalidad, afección medioambiental, dificultad constructiva o afección a la explotación ferroviaria).