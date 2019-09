El caso de los menas, un imposible pacto entre opuestos

Los seis partidos con representación en la Asamblea de Madrid se mostraron dispuestos este martes a asistir a la reunión convocada por Alberto Reyero, consejero de políticas sociales, para explorar la posibilidad de que negocien una solución consensuada a los problemas a los que se enfrentan los miles de menores extranjeros no acompañados que han llegado a la Comunidad desde 2018. El éxito de la iniciativa, adelantada por EL PAÍS, dependerá de que se logre un pacto entre opuestos. Y conciliar las propuestas de Vox —que ha llegado a pedir la repatriación de los menores a sus países de origen— con las de los partidos de izquierdas parece una tarea imposible. Casi himalayesca,ya que hasta el grupo parlamentario del PP, que lidera el Gobierno, cree que la solución debe ser nacional y no regional.

“Iremos para ver qué tipo de pacto se propone, pero sobre todo para dar voz, frente a todos los demás partidos, a los españoles que se ven amenazados por el problema de los Menas y su descontrol”, dijo una fuente del grupo parlamentario de Vox, que con una sola frase reflejó la distancia oceánica que separa sus planteamientos de los del resto de formaciones.

“Encuentro muy adecuado establecer conjuntamente los mecanismos y procedimientos para trabajar en un pacto regional para impulsar una solución a la atención a los menores extranjeros no acompañados residentes en la Comunidad”, contestó al consejero Ángel Gabilondo, líder del PSOE y ganador de las últimas elecciones, que ya propuso un acuerdo similar en su programa electoral y se refirió a este problema durante el debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso. “Se ven concernidos directamente los derechos humanos”, subrayó.

“Es urgente dar respuesta a esta situación, pero que el PP y Cs asuman su resposabilidad y no traten de derivar el problema a los grupos que estamos en la oposición”, advirtió Isabel Serra, la líder de Unidas Podemos Madrid en Pie. “Los niños migrantes solos en nuestro país y en nuestra comunidad están en condiciones de maltrato institucional”, siguió. “El problema no tiene que ver con los Menas, sino con el conjunto del sistema de protección y los recortes en plazas que ha sufrido”, añadió. Y denunció: “Todos los niños y adolescentes, independientemente de si son migrantes o no, tienen derecho a la protección por los poderes públicos. En vez de garantizar esto, el PP en los últimos años se ha dedicado a generar más caos, y ha creado una evidente situación de aumento de la xenofobia voluntariamente”.

El actual Gobierno no es ajeno a las dificultades que ha tenido el sistema público para atender la llegada de más de 1.500 niños y adolescentes extranjeros no acompañados solo en 2018. Díaz Ayuso mencionó el problema en su discurso de investidura. Reyero ha tomado ahora la iniciativa, y en uno de sus primeros actos visitó el centro de acogida de Hortaleza, que durante meses estuvo desbordado. Finalmente, el consejo de gobierno aprobó ayer destinar 24 millones de euros en los próximos dos años a atender adecuadamente a estos menores.

La decisión financia un acuerdo marco para que todas las plazas de atención a los niños y adolescentes migrantes tengan las mismas condiciones, consolida las 120 creadas en los últimos meses y abre la puerta a incrementarlas hasta 144 “si fuera necesario”. Además, el Ejecutivo ha tramitado vía de urgencia una partida de más de 500.000 euros para financiar el servicio de acogimiento residencial temporal para 26 menores extranjeros no acompañados de 13 a 17 años con necesidad de atención especializada.

Mientras los partidos discuten, llega el invierno, y los menores migrantes no acompañados siguen descontando la mayor parte del día en la calle.

Las cifras de los menores no acompañados - Desde julio de 2018, cuando se produjo un incremento importante en la llegada de menores extranjeros no acompañados a Madrid, se han creado 193 plazas por la vía de urgencia para ellos. - Actualmente hay 1.805 plazas de acogimiento residencial de menores con medida de protección en la Comunidad —cifra que incluye a todos los menores—. - Los más de 4.000 niños bajo tutela de la Comunidad provienen de hasta 50 países distintos.

