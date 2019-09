El presidente de la Asamblea, de Cs, rechaza encargar el informe que pide el PP sobre la comisión de Avalmadrid

El último intento del Partido Popular de lograr una opinión jurídica desfavorable a la comisión de investigación de Avalmadrid en la Asamblea no ha dado frutos. El PP ha solicitado al presidente de la Cámara, Juan Trinidad, que solicite un informe a los servicios jurídicos que aclare si la Asamblea tiene potestad para investigar el ente empresarial en el que la Comunidad de Madrid tiene una participación del 31,07%.Trinidad, de Ciudadanos, ha rechazado la petición, que se votó este lunes en la Mesa y decayó.

Los populares sostienen que como sociedad de garantía recíproca, Avalmadrid ya está bajo el escrutinio y control del Ministerio de Hacienda y el Banco de España, que de hecho le ha abierto un expediente sancionador. El lunes propusieron en la reunión de la Mesa solicitar a los letrados de la Cámara que aclaren si la comisión de investigación es viable jurídicamente. La ausencia de una de sus dos miembros en el órgano de gestión de la Asamblea, María Eugenia Carballedo, impidió que la iniciativa saliera adelante. La diputada fue nombrada consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid y aún no ha sido reemplazada porque su sustituto, Jorge Rodrigo. Aunque Cs votó junto al PP, Vox se adhirió al rechazo del PSOE y ante el empate, la iniciativa decayó.

"El PP no se va a oponer a esa comisión", ha insistido este martes el portavoz popular, Alfonso Serrano, tras la negativa de Trinidad. "No tenemos ningún interés en dilatarlo o retrasarlo, sino en hacer las cosas correctamente", ha asegurado. Por eso, ha explicado, han pedido al presidente que pidiera motu proprio el informe jurídico. "Se ha negado", ha resumido Serrano, que ha lamentado que "la máxima figura que debe garantizar el rigor" en la Asamblea, "no lo ha hecho".

Serrano ha criticado que "la izquierda inicia una cacería personal y lo disfraza de comisión de investigación". "Aquí no hay un caso Ayuso, hay la intención de destruir a Ayuso", ha opinado, y ha criticado "la obsesión de algunos grupos" de pedir la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El portavoz no solo ha criticado a los partidos de la oposición, también, de forma velada, a sus socios de gobierno, Ciudadanos, y a Vox, que fue esencial para que lograsen el poder, que han apoyado la comisión de investigación. "Formaciones que creen que su función es dar coartada a lo que hace la izquierda, con tal de destruir al adversario", ha dicho Serrano.

La empresa que está bajo sospecha "lleva trabajando unos cuantos años, ha dado 50.000 avales", ha defendido Serrano. En los últimos cuatro años, ha concedido 5.000 avales y ha firmado 6.700 operaciones, según sus datos. "Es una herramienta que ha mejorado y que si hay que mejorar, se puede mejorar", ha reconocido, y sobre el aval de 400.000 euros que se otorgó en 2011 a una empresa participada por el padre de la presidenta, ha afirmado que se trata de "una entidad que se arruinó por motivos de la crisis" y no pudo pagar la totalidad del préstamo.

