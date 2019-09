El TSJC rechaza cambiar la fecha del juicio a Torra

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anunciado este martes que mantiene el juicio en el que se acusa de desobediencia al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para los próximos 25 y 26 de septiembre. Torra alegó que esos días debía acudir a la celebración del debate de política general en el Parlament, que la Mesa del Parlament ha convocado oficialmente hoy si bien ya se había anunciado. El TSJC, sin embargo, ha comprobado la agenda del hemiciclo catalán y la del president, en su agenda y no tienen nada previsto esos días. Torra aún no revela qué hará pero la portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha explicado que no se plantea pedir un cambio de fechas a la cámara catalana.

Torra acusó al tribunal de intentar imponer “prisas” para juzgarles por desobediencia a la Junta Electoral Central al no retirar los lazos amarillos de la fachada de la Generalitat cuando le fue ordenado. El líder catalán denunció que el tribunal “no respeta la separación de poderes” e incluso ha insinuado que no acudirá al juicio si se mantiene la fecha del 25 y 26 de septiembre.

El letrado de la Administración de Justicia del TSJC mantiene en su resolución que el tribunal ha consultado la agenda del Parlament de Cataluña para fijar las fechas que tanto entonces como a día de hoy el president “para la semana del 23 al 29 de septiembre no tenía ni tiene programada ninguna actividad”.

"No está previsto pedir cambiar al Parlamento las fechas del debate de política general", ha asegurado Budó tras la reunión semanal del Ejecutivo catalán. Con todo, la también consejera de Presidencia ha explicado que será el gabinete de Torra quien finalmente explique qué hará el 'president' pero ha adelantado que su decisión contará con todo el apoyo del Govern.