El ‘perreo’ de Yung Beef

Un espectáculo voluntariamente grosero, con las mujeres implicadas al parecer dispuestas a todo con el líder y estrella, un Yung Beef que actuaba con la soltura, descaro y seguridad de un proxeneta reconociendo su zona. La calle más áspera en un escenario a mayor gloria de la masculinidad más convencional, expuesta con trazo tan grueso que debe pensarse en exageraciones voluntarias y claves de identificación para acentuar la personalidad de unos artistas que van a la contra y se expresan en el lenguaje del trap. El granadino presentaba su nueva mixtape, colección de canciones sacudidas por el reguetón bajo un título nada sutil: Perreo de la Muerte 2. Sólo Barcelona, Madrid y Granada acogerán los conciertos que el sábado, en una hora, repasaron en la Sala Apolo de Barcelona parte del cancionero de esta nueva vuelta de tuerca de Yung Beef, prototipo de los artistas que ahora dominan las músicas urbanas.

La primera pieza marcó la pauta. Si en su anterior paso por la sala Yung Beef actuó encima de una jaula en el centro de la pista, ahora la jaula lo encerraba en lo alto de un lateral del escenario y allí, desdeñoso, comenzó a cantar Empezar de 0 mientras La Zowi, una de las voces del corte, se contoneaba escuetísimamente vestida esperando la lluvia de billetes con las que Yung Beef iba a obsequiarla. La letra decía: “Yo sé que hago muchas cosas mal / pero sabes que te quiero / bebé me partiste el corazón / pero me he comprao otro nuevo”. A eso se le llama pragmatismo emocional. La Zowi, ya a gatas, recogía los billetes que abandonaba Yung Beef y se los colocaba lascivamente en la ropa interior que hacía de ropa exterior. Sensualidad milenial. El público, móvil en mano, bailaba.

A partir de ahí, el espectáculo se movió entre la carnalidad (había dos bailarinas probablemente seleccionadas con toda intención por sus formas orondas), el descaro y la crudeza, terna impulsada por ritmos lentos de seco y esquemático reguetón que mecían al público. Temas como La cuarenta, De repente, Articuno, Lula llena o Mala convirtieron el escenario en una rambla con cantantes, bailarinas y el individuo con cubata que siempre está allí sin saberse qué hace además de beber y coger por el hombro a la estrella. Y en el centro Yung Beef, con ese aire de quinqui mayor del reino y haciendo coincidir un paso de su mano por la entrepierna mientras decía “que te proteja Dios”, obligando a pensar dónde lo sitúa la estrella. Con recursos escénicos resultones de puro cutres, como cuando sacaron arena sobre un saco a escena para que la bailarina de turno retozase con Yung Beef en Sexo en la playa, el concierto concluyó con Intro al perreo, con letra detallada sobre ciertas prácticas sexuales. Y no, no fue un concierto tan deslumbrante como el que protagonizó en 2018, mucho más oscuro e intimidante. En esta ocasión primó la fiesta, una fiesta callejera.