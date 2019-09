Pulso por investigar el caso Avalmadrid en la Asamblea

Sectores del PP animan al partido a que pida un informe a los servicios jurídicos de la Asamblea para intentar frenar la comisión de investigación sobre Avalmadrid. Aunque el grupo parlamentario aún no ha tomado una decisión, tanto la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, como el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, argumentan que el organismo no cumpliría con el requisito reglamentario de afectar a "un asunto de interés público dentro de las competencias de la Comunidad". Avalmadrid está participado al 31,07% por la Comunidad, que ha invertido decenas de millones de euros en el ente, pero no es una organización estrictamente pública.