Dilema de la derecha en los Teatros del Canal: seguir a Boadella o a Rigola

Raquel Vidales

El cambio se produce en un momento crítico. Desde que Álvarez Simó asumió la dirección, primero junto a Àlex Rigola y en solitario tras la dimisión de este en protesta por las cargas policiales del referéndum catalán de 2017, la institución ha ganado prestigio en los circuitos internacionales y ha entrado a formar parte de la red Próspero, la liga de los grandes teatros europeos, en la que juegan colosos como la Schaubühne de Berlín, el Odéon de París o el Internationaal Theater de Ámsterdam. Cada verano los responsables de estos centros se reúnen para organizar coproducciones de espectáculos de gran formato y en este momento se están gestando ya los que van a estrenarse en la temporada 2020-2021. La entidad madrileña podría quedar fuera de estos proyectos si se produce un giro en su línea de programación.

En la temporada que ahora empieza los Teatros del Canal participan como coproductores de dos espectáculos de la red Próspero: Primavera, de la compañía española La Tristura, que se estrenará en abril en Madrid, y Orlando, dirigido por la británica Katie Mitchell, que se presenta el 5 de septiembre en la Schaubühne y llegará a Madrid en mayo del año que viene. Mitchell ha dirigido en Londres uno de los espectáculos más sonados de los últimos meses, When We Have Sufficiently Tortured Each Other, con Cate Blanchett a la cabeza del reparto.

Mitchell es solo una de las muchas figuras del teatro internacional que brillan en la programación que ya está cerrada para los próximos meses: Hofesh Shechter, Frank Castorf, Alain Platel, Boris Charmatz, Anne Teresa de Keersmaeker, compañía Peeping Tom o Pippo Delbono, entre otros. También hay nombres de referencia de la creación española contemporánea (Angélica Liddell, Israel Galván, Rocío Molina, El Conde de Torrefiel, La Veronal, La Ribot, Chévere) y destaca además la actividad del Centro de Danza Canal, un hervidero coreógrafico que ofrece soporte cada año a 24 compañías residentes. En las últimas tres temporadas, el Canal ha escalado del puesto 25 al siete en la clasificación de instituciones culturales españolas más valoradas que realiza cada año el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea.