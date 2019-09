Iceta insta a Colau a tomar nota y asumir el problema de inseguridad de Barcelona

Miquel Iceta, primer secretario del PSC de Barcelona, ha compartido hoy el mensaje que lanzó este domingo Ada Colau a través de las redes sociales señalando que Barcelona está siendo víctima de una campaña de desprestigio por el problema de la seguridad ciudadana. Sin embargo, le ha instado a no negar la existencia del conflicto. "No dudo de que pueda haber gente interesada en presentar una imagen negativa de Barcelona, pero los responsables políticos sobre todo tienen que tomar nota de la realidad de los problemas y de su solución. Que alguien quiera magnificar o amplificar el problema no tiene que servir para negar una realidad: el problema existe, hace falta abordarlo y corresponde a las administraciones abordarlo con la máxima colaboración.

En una intervención tras la celebración de la ejecutiva de los socialistas, Iceta ha admitido que existe un problema de seguridad en la ciudad que se debe abordar en colaboración con otras instituciones como la Generalitat y el Gobierno central aunque sí ha convenido con la alcaldesa que el responsable de esa área en Cataluña es la Generalitat. "No es que sea una opinión; es que es lo que dice la ley", ha recalcado. En ese sentido, Iceta ha recordado que los socialistas están asumiendo la dirección del área de seguridad y ha incidido en que es un problema que deben afrontar. "Lo que nos conviene es la colaboración", ha insistido.

Iceta ha insistido en la división en el seno del Govern y ha calificado de "ocurrencias" las últimas propuestas de los dos socios como la de formar un gobierno de concentración, promover la investidura de Carles Puigdemont o que la de Quim Torra se someta a una cuestión de confianza. "Son evidencias de que el Ejecutivo no sabe a dónde va. Ni siquiera se sabe si lo sustenta una mayoría parlamentaria. No son propuestas, son ocurrencias propias de su desconcierto y de su división".

Los socialistas mantendrán esta semana una reunión con miembros del Departamento de Economía de la Generalitat para abordar la negociación de los presupuestos. Iceta se ha mostrado muy escéptico sobre el resultado de esas conversaciones. "No podremos colaborar si es un Govern que apuesta por la confrontación", ha dicho confiando en que antes de ese debate sobre las cuentas se celebre el de Política General. "No será fácil teniendo en cuenta que es un gobierno absolutamente dividido", ha dicho.