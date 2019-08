Aguado ataca a dos exministras socialistas y se ratifica: “No soy partidario de las cuotas”

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Ciudadanos), se ratifica en sus polémicas declaraciones con respecto a la escasa presencia de mujeres en el gobierno regional. En el Ejecutivo de coalición entre PP y Cs —con 13 consejerías: siete para los populares y seis para los de Rivera— solo hay tres consejeras frente a 10 consejeros: es el gobierno regional con menos mujeres de toda España. “Creo que tenemos los 13 mejores consejeros posibles en la Comunidad”, ha dicho Aguado este lunes. El vicepresidente regional considera que “no es un tema de hombres y mujeres sino de abordar retos” y que “esos 13 [nombres] son los mejores preparados”.

Cuestionado sobre si no había mujeres igual de preparadas que los hombres elegidos, Aguado ha respondido: “Seguro que sí; nosotros hemos optado por estos 13 perfiles”. El líder de Cs en Madrid también ha mostrado su rechazo a las cuotas: “No voy a entrar en guerra de sexos. No soy partidario de las cuotas: hacen un flaco favor a la mujer. Defiendo la profesionalidad: los criterios que tienen que marcar una buena o mala gestión son los perfiles”. Más allá de la excelencia de los currículos, las cuotas de género buscan equilibrar la sobrerepresentación masculina en puestos de poder. Al cierre de 2018, solo diez empresas de las 139 que cotizaban en España contaban con presencia femenina en sus consejos ejecutivos, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La polémica de Aguado con respecto a la escasa representación de mujeres en el gobierno regional se agravó este domingo cuando en una entrevista en ABC defendió que solo hubiera tres mujeres en el Ejecutivo: “Para poner pajines o aídos en un gobierno, prefiero no hacerlo”, dijo el político. Una referencia a las políticas Leyre Pajín y Bibiana Aído, exministras hace casi una década, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez-Zapatero. Las palabras de Aguado provocaron la respuesta tanto del PSOE como de Más Madrid y Podemos. “No se puede justificar lo injustificable, y menos siendo desconsiderado e irrespetuoso con dos mujeres, a su vez, exministras del Gobierno de España. Así se ratifica aún más un modo de pensar y actuar que olvida la igualdad de género”, dijo Ángel Gabilondo, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid. Su homólogo de Más Madrid, Íñigo Errejón, escribió un tuit al respecto: “Hace unos días calificábamos como intolerable el cuestionamiento machista a Díaz Ayuso por su vestimenta. Demostraría mucho que hoy desde el recién estrenado Gobierno de PP-Cs-VOX en Madrid alguien desautorizase este desprecio machista. Pero claro...”.

El vicepresidente regional no solo no considera que sus comentarios sobre las exdirigentes socialistas estuvieran fuera de tono, sino que este lunes ha reforzado su ataque: “Son dos personas que, de manera evidente, no estuvieron a la altura de sus cargos”, ha dicho. Por su parte, Begoña Villacís, vicealcaldesa de la capital y compañera de partido de Aguado, ha descrito como “circunstancial” la escasa presencia femenina en el Ejecutivo de la Comunidad. "A mí me parece que cuando se seleccionan unos perfiles, se selecciona a la persona que más adecuadamente podría desarrollar eso", ha dicho Villacís en una entrevista en RNE.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram