Díaz Ayuso, la presidenta con menos consejeras de España

Ángel Garrido volvió a sentarse ayer en el consejo de gobierno de Madrid. La última vez que lo hizo, justo antes de fichar por Cs, militaba en el PP, era el presidente regional y dirigía un Ejecutivo en el que había cuatro consejeras de nueve (44%). El panorama que se encontró ayer era bien distinto. PP y Cs han ampliado el gobierno de nueve a trece consejerías, para dar cabida a políticos de las dos formaciones en el primer ejecutivo de coalición de la historia de la región. Ninguna otra Comunidad reparte más carteras gubernamentales. Y aún así, con cuatro consejerías más que hace unos meses, Garrido, ahora consejero de Transportes, se encontró ayer con una consejera menos que cuando él era presidente. Al frente, una de las tres presidentas autonómicas que hay en España: Isabel Díaz Ayuso.

"La presidenta ha nombrado un Gobierno pensando principalmente en contar a su lado con el mejor equipo para servir a los madrileños en los próximos cuatro años, independientemente de que se trate de hombres o de mujeres", explicó un portavoz gubernamental sobre Díaz Ayuso, única presidenta autonómica de España junto a Francina Armengol (Islas Baleares) y María Chivite (Navarra). "En este nuevo Gobierno de coalición, hay tres mujeres de un total de ocho cargos que corresponden al PP", siguió. "Una de ellas es su máxima responsable, la presidenta del Gobierno regional, y otra está al frente de la segunda consejería en importancia del Ejecutivo, como es la de Presidencia [Eugenia Carballedo]", enumeró. "Y hay otra mujer al frente de una consejería de gran responsabilidad, como es la de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad [Paloma Martín]", finalizó. A la lista se suma Marta Rivera, consejera de Cultura, designada por Ciudadanos.

Los partidos de izquierdas no consideraron suficientes esas explicaciones. PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos Madrid en Pie criticaron con dureza la selección de los nuevos consejeros.

"Las intenciones políticas se plasman en las acciones, y la primera acción de Diaz Ayuso como presidenta es un Gobierno de tres mujeres consejeras sobre trece consejerías", resumió Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea. "Está claro que la igualdad entre hombres y mujeres no será prioritaria en sus líneas de actuación", siguió. "No es admisible que quieran hacernos pensar que no hay mujeres en Cs y en el PP competentes para formar parte del Gobierno".

"Un Gobierno con menos del 30% de mujeres es un retroceso grave con respecto a los avances que las mujeres hemos ido conquistando estos años y que nos han hecho cada vez más presentes", opinó Clara Serra, de Más Madrid. "La ciudadanía elige cada vez a más mujeres y cada vez los parlamentos son más igualitarios porque se quiere ver a mujeres en los puestos de representación", añadió, en referencia a la composición de la Asamblea regional, donde esta legislatura habrá más diputadas que nunca (62, un 46%). "Si van a salir a justificar esta clamorosa ausencia de mujeres en nombre del mérito sería mejor que se lo ahorren, porque hay seguro mujeres mejor preparadas que señores con trayectorias tan pésimas como Lasquetty [consejero de Hacienda] o David Perez [titular de Vivienda]".

"La influencia de Vox se hace notar en el antifeminismo militante del que Ayuso da muestras con este Gobierno, que nos hace retroceder una década", remató Beatriz Jimeno, de Unidas Podemos Madrid en Pie. "Es un retroceso en cuanto a cuestiones que parecían consensos, como la paridad", siguió. "Es un gobierno para contentar a Vox".

Aguirre y Cifuentes

El PP se ha distinguido por apostar por mujeres para encabezar sus listas electorales en Madrid. Dos de ellas —Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes— ganaron las elecciones. Y tres —ellas dos y Díaz Ayuso— han llegado al poder con la formación conservadora, que también eligió a la primera mujer presidenta del Congreso —Luisa Fernanda Rudi— y del Senado —la propia Aguirre—.

No obstante, esos gobiernos populares madrileños encabezados por mujeres no se han distinguido por dar un papel preeminente a las mujeres.

En el último gobierno de Aguirre (2011 a 2012) hubo tres consejeras. En el de Ignacio González (2012-2015), dos. Y en el que construyó Cifuentes en 2015, una. Díaz Ayuso contará con tres. El resto, hasta diez, son hombres.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram