Vueling cancela 112 vuelos en El Prat por la huelga del personal de tierra

Vueling, la aerolínea con más actividad en el aeropuerto de El Prat, ha cancelado un total de 112 vuelos con origen o destino en Barcelona el próximo fin de semana, a causa de la huelga del personal de tierra de Iberia. La medida afecta a unos 18.000 pasajeros, a los que la aerolínea ya ha ofrecido alternativas para reubicar su vuelo o para devolver el importe del billete. La protesta de los trabajadores de Iberia, que ofrece sus servicios a varias aerolíneas en El Prat, entre ellas Vueling, se llevará a cabo los días 24 y 25 de agosto, y está prevista también otra huelga para los días 30 y 31.

La protesta de los trabajadores de Iberia ya causó un centenar de cancelaciones durante la huelga de finales del mes de julio, aunque la reubicación de los pasajeros evitó que se registraran incidentes durante las jornadas de huelga. En esta ocasión, Vueling ha cancelado 46 vuelos previstos para este sábado, y 66 para este domingo. La compañía estima que los pasajeros afectados ascienden a 18.000. No quedarán afectadas las operaciones de la aerolínea que no tengan origen o destino en la capital catalana.

El conflicto entre el personal de tierra de Iberia y la empresa se enquista después de que las dos partes se dieran un mes para negociar tras las últimas jornadas de huelga. UGT, el sindicato mayoritario en el comité de empresa, acusa a Iberia de no haber realizado ninguna propuesta, y lamenta que no quede otra opción que la huelga. Los trabajadores aseguran que la empresa no solo no cede en esta ocasión, sino que ha incumplido con los acuerdos alcanzados el verano pasado, y que permitieron desactivar una huelga en aquel momento.

La plantilla de Iberia en el Prat es de 2.500 trabajadores, cuyas tareas, que se engloban en el concepto del handling, consisten en la facturación, el embarque, la carga y descarga, la asistencia y el mantenimiento de los aviones. Este personal no solo presta su servicio a Iberia, sino que también está contratado por otras aerolíneas, entre ellas Vueling.

Los trabajadores piden a la empresa la conversión de los contratos temporales (que representan el 50% de la plantilla) en fijos, y exigen acabar con la falta de personal y el exceso de las cargas de trabajo. Entre otras cosas, lamentan que la falta de personal lleve a hacer horas extra de obligado cumplimiento.

Los trabajadores mantienen la convocatoria de la huelga mientras continúan las reuniones de mediación con la empresa. De no llegar a un acuerdo, los paros seguirán adelante, y coincidirán con la huelga que mantiene el personal que gestiona los filtros de seguridad. Esta huelga, sin embargo, no está teniendo un gran impacto por los altos servicios mínimos decretados por el Ministerio de Trabajo.