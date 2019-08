Los 4.219 euros al mes de Díaz Ayuso en el chiringuito de Esperanza Aguirre

Madrid Network, creada durante la primera legislatura de Esperanza Aguirre como una entidad público-privada para fomentar la innovación, tuvo en nómina a variados asesores y consultores con sueldos de hasta 9.000 euros netos mensuales mientras recibía cuantiosas subvenciones públicas cuestionadas por los propios servicios jurídicos autonómicos. Entre esos asesores estuvo entre 2008 y 2011 la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que percibió 4.219 euros netos mensuales hasta que obtuvo un escaño en la Asamblea de Madrid. En paralelo, llevaba la cuenta de Twitter de Aguirre y la comunicación online del PP de Madrid.

Los años previos a entrar como diputada madrileña en 2011 están poco detallados en los distintos currículums públicos de Díaz Ayuso, que solo mencionan su trabajo en “departamentos de comunicación de varias empresas y fundaciones”. Pese a afirmar esta semana que su nexo con Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, para las que Anticorrupción ha pedido que sean imputadas, es “el mismo que el de cualquier militante o afiliado del PP durante las épocas en las que ellas han sido presidentas”, la vinculación profesional de Díaz Ayuso está estrechamente ligada al PP de Madrid y a Aguirre desde hace al menos 13 años. En 2006, con 27 años, fue nombrada asesora (personal eventual, es decir, a dedo) de la Comunidad, donde permaneció dos años. Empezó en la Consejería de Justicia y después pasó a Presidencia con Esperanza Aguirre. Cuando abandonó la asesoría del Gobierno regional recaló en Madrid Network.

No es el único joven valor del Partido Popular que se refugió en esta entidad. En la misma época Madrid Network también contrató los servicios de quien años después sería alcalde de Boadilla del Monte, Francisco Javier Úbeda, y de quien actualmente es su segundo teniente de alcalde de esa localidad, Jesús Egea. El primero percibía por su trabajo 2.808 euros mensuales; el segundo, 4.364 euros, mediante transferencia. Según fuentes del Ayuntamiento de Boadilla, los dos trabajaban como consultores externos de la entidad. “Ambos fueron objeto de un proceso de selección con varias entrevistas con directivos”, añaden estas fuentes.

Madrid Network es la más opaca de las muchas fundaciones, empresas públicas y entidades que se crearon durante las dos legislaturas de Esperanza Aguirre al frente del Gobierno de Madrid. Formalmente es un ente de derecho privado, una forma jurídica que la exime de presentar cuentas en el Registro Mercantil y de someterse al escrutinio de los interventores públicos y de la Asamblea de Madrid. Ya no recibe subvenciones nominativas, pero en la época en que Díaz Ayuso y los numerosos asesores y consultores cobraban esos sueldos el Gobierno regional le destinaba partidas millonarias.

Díaz Ayuso cobró su último sueldo de Madrid Network en junio de 2011, según la documentación a la que tuvo acceso EL PAÍS. Iba en las listas del PP de Aguirre a la Asamblea de Madrid en el número 74, pero tras las elecciones de mayo los populares consiguieron 72 escaños. Díaz Ayuso se quedó a las puertas y siguió en Madrid Network hasta que en julio, tras la renuncia de Engracia Hidalgo, consiguió el cargo público. Durante aquella campaña electoral se inventó la cuenta de Twitter de Pecas, el perro de Esperanza Aguirre.

En Prensa y Comunicación

El portavoz de Díaz Ayuso asegura que trabajaba en el área de Prensa y Comunicación de la entidad y que reportaba, entre otras, a la que entonces era la jefa de prensa de Madrid Network, Constanza Ribas. Contactada por este diario, Ribas no quiso comentar los cometidos de Díaz Ayuso. Otros trabajadores consultados señalan que, o bien no sabían que la próxima presidenta había trabajado allí, o lo supieron pero desconocen qué tareas realizaba.

Lo que sí se sabe es que en enero de 2011 la próxima presidenta madrileña se comunicaba con Alejandro de Pedro, imputado en el caso Púnica por el cobro supuestamente irregular de sus trabajos para mejorar la reputación en internet de cargos públicos del PP, para pedirle “un favorcito”: una plantilla de página web para la entonces presidenta Aguirre, según consta en un informe de la UCO incorporado al sumario. Díaz Ayuso trabajaba para el PP regional pero le pagaba el sueldo Madrid Network. Según su portavoz, las tareas de comunicación online del partido las hacía “de manera voluntaria” junto a un equipo de otros voluntarios.

La Consejería de Economía (dirigida por Antonio Beteta hasta junio de 2011 y después por Percival Manglano) trabajaba con personal que consideraba como propio pero a los que en realidad pagaba el sueldo Madrid Network, según ha podido comprobar EL PAÍS. No los tenían en nómina, como tampoco lo estaba Díaz Ayuso, sino como autónomos a los que hacían transferencias mensuales con conceptos como “factura mes de la fecha” o “servicios profesionales”.

Es el caso, por ejemplo, de un periodista vinculado a altos cargos del PP, pero no afiliado al partido, que cobraba 3.271 euros mensuales de Madrid Network pero que en realidad era "asesor de comunicación del gabinete de prensa de la Consejería de Economía", como él mismo reconoce en su perfil público de LinkedIn.

Madrid Network tenía en nómina a asesores que cobraban entre 5.000 y 9.000 euros, según demuestran los extractos de la cuenta bancaria de esta organización del año 2011, a los que tuvo acceso EL PAÍS. Uno de ellos fue un abogado y profesor universitario, que percibía 5.579 euros netos mensuales por organizar eventos y presentaciones con empresas y autoridades de Alemania. "Otros consultores cobraban más que yo", asegura al teléfono. También reconoce que en realidad trabajaba para la Consejería de Economía. "Cuando el consejero viajaba a Alemania yo le hacía la agenda, le organizaba una cena con empresarios…".

El mayor sueldo en 2011 era el de un ingeniero, actual vicegerente de Investigación de una universidad pública de Madrid, que percibía 9.025 euros mensuales. El concepto de las transferencias que recibía de Madrid Network indicaba “Pago fra servicios mes”. Otro directivo tenía exactamente la misma retribución.

Madrid Network no respondió a las preguntas de EL PAÍS. La Consejería de Economía aseguró que las subvenciones que recibía la entidad eran "para promover actuaciones de innovación" y no quiso comentar los sueldos que pagaba a los asesores y consultores ni el hecho de que trabajadores de la Consejería estaban en realidad pagados por este ente. "Madrid Network es una asociación sin ánimo de lucro que no forma parte del sector público autonómico de la Comunidad de Madrid", añadió una portavoz.

Cinco millones en bufetes y asesores

Solo en 2011, Madrid Network pagó cinco millones en los servicios de 72 gabinetes, asociaciones y profesionales, según adelantó EL PAÍS en 2015. De ellos, el bufete que recibió la cantidad más abultada (646.073 euros) fue Equipo Económico, el gabinete de asesoramiento creado en 2006 por el exministro Cristóbal Montoro y que este abandonó en 2008. El contrato fue adjudicado cuando Antonio Beteta, consejero de Hacienda de Aguirre, era presidente de Madrid Network. A finales de 2011, cuando el PP ganó las generales, Montoro le nombró secretario de Estado de Administraciones Públicas. Otra de las empresas que recibieron contratos fue BAPP (349.200 euros), del consejero de Aguirre Manuel Lamela.

El año 2011 fue también el de la firma de un convenio por el que la Comunidad de Madrid cedía a Madrid Network la gestión de 80 millones de euros en créditos blandos a la innovación procedentes del entonces Ministerio de Ciencia. Entre los beneficiarios se colaron varios exaltos cargos de Aguirre, como el ya mencionado Lamela e Ildefonso de Miguel, antiguo gerente del Canal de Isabel II actualmente imputado en la causa de corrupción Lezo. Lamela nunca devolvió los 500.000 euros que percibió para su fallido proyecto de sanidad privada.

Pese a la cantidad de asesores y consultores que tenía en nómina, Madrid Network contrató a un bufete de abogados y a varias firmas consultoras únicamente para gestionar el convenio con el Ministerio de Ciencia. Solo a DJV Abogados, que no respondió a EL PAÍS, le pagaba 6.000 euros al mes (más IVA). Más de la mitad de los proyectos financiados fracasaron y se han perdido millones de euros de dinero público.

En 2011, un informe del Servicio Jurídico de la Consejería de Economía exigía aplicar la Ley de Subvenciones a las aportaciones a Madrid Network porque aseguraba que al ser una entidad de derecho privado y no haber participado en una selección, no se estaban respetando los principios de publicidad y concurrencia.

