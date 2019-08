La ANC dice que su papel es condicionar la política y acusa a ERC de tener la “piel fina”

La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha defendido este miércoles que el papel de la entidad es condicionar la agenda política y ha acusado a Esquerra Republicana (ERC) de tener la "piel fina", tras las críticas que los republicanos han hecho contra la entidad en las últimas semanas. Lo ha dicho en una entrevista en Rac1, después de que el martes el exdiputado de ERC en el Congreso Joan Tardà criticara que la ANC se está equivocando y que "se ha convertido en un contrapoder" del soberanismo.

Paluzie ha afirmado que desde su nacimiento "la esencia de la ANC es condicionar la agenda política desde la sociedad civil" y ha recordado que cuando en 2014 pidieron al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, que convocará el 9-N y elecciones con la frase 'president, posi les urnes' (presidente, ponga las urnas), manteniendo que fu un momento en que incomodaron a Mas.



"Este es el papel de la ANC", ha afirmado Paluzie, que ha sostenido que en los últimos meses las declaraciones más duras que ha hecho se han dirigido a JxCat por su pacto con el PSC en la Diputación de Barcelona. Por eso, ha reprochado a ERC que sea tan crítico con la Assamblea y acuse a la entidad de tener una deriva contra su partido: "No acabo de entender esta piel fina de un lado concreto, cuando la ANC ha sido cuidadosa para mantener su neutralidad y su apartidismo".

"Es decir, hacer la crítica a los partidos cuando creemos que hacen alguna cosa que no es coherente con el objetivo de la independencia, independientemente de cuál sea el partido político afectado", ha añadido.

Cámara de Barcelona

Paluzie ha celebrado que Tardà anunciara que irá a la manifestación de la Diada, a diferencia de algunos exdirigentes de ERC como Josep Huguet y Anna Simó, pero le ha recriminado que diga que la ANC no está contribuyendo a que el independentismo acumule fuerzas.



"Yo me pregunto qué ha contribuido más a la acumulación de fuerzas este último año que la Cámara de Barcelona esté gobernada por independentistas. La ANC y su campaña 'Eines de país' han sido determinante para conseguir este resultado", ha replicado.



Además, ha señalado que Tardà "quizás tiene un desconocimiento de lo que ha hecho la ANC el último año y quizás se está dejando llevar por los titulares en las redes que no contribuyen a hacer un análisis profundo de las cosas".