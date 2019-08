Karaokes a cielo abierto y cine en la plaza

Joan As Police Woman Paul Heartfield

Llegan las verbenas para amenizar las calurosas noches de agosto y continúan los cines de verano y los conciertos al aire libre.

FIESTA. Verbenas en Madrid

Con el mes de agosto, se abre la temporada de verbenas en Madrid. Junto a San Isidro, estas son las tres festividades más castizas de la capital y, además, tenemos la suerte de que se celebran una detrás de otra. La primera, San Cayetano, tendrá lugar del 6 al 9 de agosto en la Plaza de Cascorro y las calles aledañas; después vendrá San Lorenzo, del 10 al 13, en la zona de Lavapiés; y por último, La Paloma, del 12 al 18 de agosto, en Las Vistillas y sus alrededores. Dos semanas cargadas de procesiones, pasacalles, juegos, limonada, gallinejas, entresijos, y mucha música y baile en la calle.

Cuándo: Del 6 al 18 de agosto.Dónde: Diferentes espacios.Precio: Gratuito

MÚSICA. San Pavón

El Pavón Teatro Kamikaze se suma a las fiestas de San Cayetano –que se celebran justo a sus puertas– con un ciclo de cuatro días de conciertos protagonizados por algunas de las voces más interesantes del panorama nacional. Aurora & The Betrayers serán los encargados de dar el pistoletazo de salida y lo harán con los temas de su último trabajo, Tune Out the Noise. Les seguirán Anntona –el proyecto en solitario de Manuel Sánchez, guitarra de Los Punsetes– y Asunción –el proyecto musical del actor Julián Villagrán–, La Estrella de David –que estará presentando en directo su último álbum, Consagración–, la joven banda Los Estanques y la jovencísima María Yfeu.

Cuándo: Del 6 al 9 de agosto. Dónde: El Pavón Teatro Kamikaze (c/ Embajadores, 9). Precio: De 10,40 a 13 euros.

EXPOSICIÓN. La superficie de una imagen

La exposición de la artista Aimée Zito Lema, que puede verse actualmente en CentroCentro, parte de varias fotografías de manifestaciones ocurridas durante la Guerra Civil para pensar sobre el potencial de los movimientos sociales, de lo colectivo y también para preguntarse sobre la actualidad de aquellas manifestaciones y las posibilidades que ofrece un archivo cuando cobra vida. Gracias a las capas de significado que la artista le aporta a las fotografías a través de la instalación site-specific que ha creado, la superficie de estas imágenes se va volviendo cada vez más densa.

Cuándo: Del 28 de junio al 15 de septiembre.Dónde: CentroCentro (Plaza de Cibeles, 1).Precio: Gratuito

Damian Schwatz Jorge Lopez

MÚSICA. Tony Allen & Jeff Mills + Les Filles de Illighadad & Damian Schwartz

Este miércoles, Madrid tiene una cita con dos figuras clave de la música de los últimos tiempos: el percusionista Tony Allen –al que muchos consideran el padre del afrobeat– y el músico y DJ Jeff Mills –toda una institución en el mundo del techno–. Ambos unirán fuerzas sobre el escenario de Plaza Matadero, combinando lo analógico y lo digital, y estarán precedidos por otros músicos de lujo: el grupo de folk africano contemporáneo Les Filles de Illighadad con el DJ de electrónica Damian Schwartz; ambos han estado trabajado conjuntamente los últimos meses en una residencia en Matadero.

Cuándo: 7 de agosto a las 21.00.Dónde: Matadero Madrid (Plaza de Legazpi, 8). Precio: Gratuito

vivir en videoclip

CINE. Our New President

Por segundo año consecutivo, Matadero Madrid ha abierto su cine de verano, que durante todo el mes de agosto proyectará una selección con lo mejor del cine independiente más reciente. Este viernes es el turno de Our New President, que retrata la elección de Donald Trump en 2016 contada a través del aparato de propaganda ruso. Valiéndose del humor y la sátira, Maxim Pozdorovkin firma este documental que nos habla, no sólo de los medios rusos y la política estadounidense, sino también de la guerra de la información, las fake news y cómo estas estrategias pueden alimentar todo tipo de comportamientos irracionales.

Cuándo: 9 de agosto a las 22.30.Dónde: Matadero Madrid (Plaza de Legazpi, 8).Precio: Gratuito

MÚSICA. Vivir en videoclip. Tú, Yo, “Nosotris” y un Karaoke

Un karaoke multitudinario en un auditorio al aire libre. Ese es el plan que propone el artista asturiano Anto Rodríguez dentro del programa de Veranos de la Villa, una propuesta que ya tuvo lugar el año pasado y que este agosto se repite, trasladándose a otros dos distritos: el 9 de agosto a Usera y el 21 a Retiro. Todo comienza con un concierto que, poco a poco, se va desbordando hasta que el artista desaparece del escenario para ceder la palabra a la audiencia, que se convierte en protagonista improvisada de un karaoke popular y de un videoclip.

Cuándo: 9 de agosto a las 21.00.Dónde: Anfiteatro al aire libre Plaza de Ermua (c/ Guetaria, 56).Precio: Gratuito.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump en un cuadro llamado Our New President

EXPOSICIÓN. Eternidad. ¿Imágenes para siempre?

La escultora e historiadora del arte Lucía Vallejo expone hasta el próximo mes de septiembre en el Museo Lázaro Galdiano. Distribuidas en las tres plantas del centro, podremos ver quince de sus obras, que se caracterizan por expandir la pintura más allá del lienzo hasta trasladarla a las tres dimensiones, y que se inspiran en el arte clásico. En esta muestra, la artista reflexiona sobre la condición humana, el dolor, el miedo, la soledad, la fe y las múltiples inseguridades que nos acompañan a lo largo de nuestra vida.

Cuándo: Del 27 de junio al 22 de septiembre.Dónde: Museo Lázaro Galdiano (c/ Serrano, 122).Precio: 7 euros

MÚSICA. Joan as Police Woman

Más conocida por su nombre artístico –Joan as Police Woman–, la cantautora estadounidense Joan Wasser hace parada en Madrid durante su gira internacional, a la que ha bautizado con el nombre de su último trabajo: Joanthology. Este último disco triple, lanzado hace apenas tres meses, es una retrospectiva de su carrera en solitario –paralela a sus colaboraciones como violinista con artistas de la talla de Anthony and the Johnsons, Rufus Wainwright, Lou Reed o Scissor Sisters– junto a algunas rarezas. En el concierto, Wasser interpretará al piano y la guitarra sus temas más conocidos y también varias versiones.

Cuándo: 10 de agosto a las 21.00.Dónde: Parque Juan Carlos I (Glorieta S.A.R. Don Juan De Borbón y Battemberg, 5).Precio: Gratuito

