Aguado abre la puerta a asumir compromisos con Vox como en Murcia, sin firmarlos

Ignacio Aguado ha respondido este miércoles a la presión que ejerció sobre él Vox este martes. El dirigente de Ciudadanos está dispuesto a seguir la vía murciana y asumir un documento con propuestas de Vox que no sean incompatibles con su acuerdo con el PP, aunque no las firmaría. Sí estaría dispuesto, según ha asegurado, a volver a sentarse con Rocío Monasterio, aunque cree que el bloqueo en las negociaciones de la Comunidad de Madrid se podría solucionar "en media hora", con llamadas, emails o a través de WhatsApp.

Se da la circunstancia de que Cs ha recibido esta misma mañana un documento con propuestas de Vox, pero Aguado ha asegurado que no le ha dado tiempo a mirarlo porque le ha llegado pocos minutos antes de comparecer ante la prensa en la Asamblea de Madrid. El partido de Monasterio descarta hacer público el contenido del mismo por ahora, aunque fuentes de la formación aseguran que es muy parecido al murciano.

Tras la comparecencia de Aguado, el PP ha emitido un comunicado en el que asegura que "el Grupo Parlamentario Popular ya ha presentado una alternativa al texto, que es perfectamente asumible por los tres partidos y que, como en el caso de Murcia responde a la ideas generales que pueden ser compartidas por las tres formaciones políticas". "Con que Ciudadanos dé su opinión al breve texto, esta misma tarde estaría desbloqueado", asegura el PP sobre su documento, titulado Pacto por Madrid. Al PP le vale cualquier formato para garantizarse el Gobierno de la Comunidad: "Reunión, texto con o sin firma o compromiso durante la exposición del debate de investidura".

Aguado no va a firmar nuevos acuerdos ni documentos con Vox. "Ya hay un acuerdo firmado con el PP; no vamos a firmar otro documento a tres", ha insistido. "Si Vox tiene alguna propuesta, alguna alternativa, algo que sea compatible con el acuerdo firmado con el PP que haga posible desbloquear esta situación, igual que estaba hace 16 días, estoy ahora dispuesto a escucharles", ha dicho. Esa supuesta alternativa la tiene sobre la mesa, pero de momento el líder de Ciudadanos no la ha analizado y no la valora.

"No es un tema de reuniones, es un tema de voluntad", ha asegurado Cs. "Me he sentado en tres ocasiones con la señora Monasterio y no tengo problemas en hacerme más fotos o más reuniones si hay una voluntad firme de un documento de Vox que no sea incompatible".

Líneas rojas

El líder de Ciudadanos sí ha señalado a Vox el camino de lo que considera aceptable y compatible con su acuerdo programático de 155 medidas con el PP y lo que no. "Si defiende bajar impuestos, respetar el orden constitucional, garantizar la libertad educativa en la Comunidad de Madrid, la austeridad, el control de la deuda, no tengo ningún problema en asumir esos compromisos", ha asegurado. "Si lo que quieren es atacar los derechos del colectivo LGTB, estigmatizar a los inmigrantes, frivolizar con la violencia machista, lo que hacen es abocar a la Comunidad de Madrid a una repetición electoral o un gobierno de Gabilondo con Errejón", ha advertido.

Preguntado por la posibilidad de que Ciudadanos esté dilantando que se cierre un acuerdo en Madrid hasta que se resuelva la investidura de Pedro Sánchez, por el impacto que podría tener un nuevo acuerdo con la extrema derecha ante una hipotética repetición electoral, Aguado ha respondido: "No sé si hay otros partidos pensando en tácticas y el corto plazo. A mí me preocupan los madrileños". La lectura del partido de Albert Rivera es que es Vox quien bloquea la situación.

Rocío Monasterio invitó este martes al líder de Ciudadanos a reunirse para lograr cerrar un acuerdo como el que sellaron el viernes pasado PP, Cs y Vox en Murcia y que ha desbloqueado la investidura de Fernando López Miras. Vox está dispuesto, según Rocío Monasterio, a ser "flexible" en la negociación, explorar fórmulas para plasmar un acuerdo y reformular sus exigencias como en el pacto murciano, donde las rebajó. Pero todo esto quiere hablarlo en reuniones con quienes piden su apoyo, Ayuso y Aguado.

Se cumplen 15 días desde la investidura sin candidato que se celebró en la Asamblea de Madrid el pasado 10 de julio. Desde aquel día, no se han producido nuevas reuniones ni avances en las negociaciones, mientras la cuenta atrás para una repetición electoral, si no se cierra un pacto antes del 10 de septiembre, sigue su curso.

La aspirante a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiere cerrar un pacto que le permita ser investida antes de agosto. Cada día que pasa sin acuerdo la barrera del 1 de agosto se ve más difusa. No es solo que las tres derechas certifiquen su entendimiento. Juan Trinidad, el presidente de la Asamblea, tiene que celebrar una ronda de contactos con todos los grupos políticos para contastar si algún candidato a la presidencia de la Comunidad tiene apoyos suficientes. Solo después convocará el pleno de investidura, que se celebrará entre el tercer y el séptimo día hábil desde su anuncio. Ese pleno se celebra en tres sesiones divididas, al menos, entre dos días.

