Junts per Catalunya se inclina por votar “no” a Sánchez pero esperará a escuchar su propuesta

Laura Bossàs el pasado dicembre. En vídeo, declaraciones de Gabriel Rufián (ERC). MASSIMILIANO MINOCRI / VÍDEO: EUROPA PRESS

Junts per Catalunya se decanta por votar negativamente a la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso en la votación del próximo lunes. “No se dan las circunstancias en este momento para poder votar a Pedro Sánchez”, ha afirmado la diputada Laura Borràs después de reunirse con el grupo parlamentario y con los políticos de este partido que se encuentran en prisión preventiva por el juicio del procés. Sin embargo, la negativa no es rotunda, y Borràs ha explicado que esperarán a escuchar las propuestas de Sánchez en su discurso de investidura. “El escenario está abierto porque él lo ha querido dejar abierto. No sabemos qué tenemos que votar: si un gobierno en solitario del PSOE, uno con Podemos, o uno con Podemos pero con vetos. Y, de momento, las propuestas para Cataluña son inexistentes”, ha dicho la portavoz de Junts per Catalunya.

“Sánchez ha demostrado su incapacidad para gobernar la complejidad”, ha afirmado Borràs en una rueda de prensa en el Parlament. Después de una reunión con el grupo de Junts per Catalunya, el partido ha decidido esperar a que se clarifique la propuesta del PSOE para la investidura, aunque, según ha explicado la portavoz, hay más argumentos para votar que no que para abstenerse. “Está actuando con arrogancia, como si hubiese ganado con mayoría absoluta. La democracia significa gestionar el resultado que te dicen las urnas, y Sánchez no está escuchando ni a los catalanes ni a los españoles”, ha destacado Borràs. La dirigente independentista no ha aclarado cuáles serían las condiciones para abstenerse, aunque ha afirmado que “las condiciones para resolver políticamente el conflicto en Cataluña” son “principios democráticos esenciales”.

ERC, por su parte, sigue sin aclarar su posición si bien el diputado Gabriel Rufián deja entrever que si hay un acuerdo PSOE - Podemos podría facilitar la investidura. “Por nosotros no será”, ha dicho el republicano tras la reunión de la cúpula en Barcelona. Ante la insistencia de los periodistas, Rufián ha insistido que “no podemos tener un posicionamiento sobre un pacto inexistente”. Aun así, ha hecho un llamamiento a ambos partidos para que acaben los vetos “si existen” y se eviten unas nuevas elecciones que den posibilidades a las derechas de sumar.