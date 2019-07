El Ayuntamiento trasladará la sede de Deportes a un edificio previsto para uso sociocultural

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido instalar en el edificio municipal de la calle San Bernardo, 68, el área delegada de Deportes, que ahora tiene su sede en la calle Alfonso XI. La decisión, que deja sin valor una decisión tomada por la ciudadanía en los presupuestos participativos, se justifica en el ahorro que generará para las arcas municipales no pagar el alquiler que ahora abona, de unos 800 millones al año. Desde que se produzca la mudanza, en mayo de 2020, el Consistorio calcula que ahorrará 2.400.000 millones.



Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, ha considerado “impactante” la decisión. “No solo es una decisión de los presupuestos participativos [que no son vinculantes] votado y apoyado masivamente por los vecinos, sino que también es una propuesta aprobada en el pleno de la Junta de Distrito de Centro con los votos, entre otros, de Ciudadanos”, ha añadido tras la reunión de la comisión de Deportes en la que se ha anunciado la decisión.



El edificio de San Bernardo, cuyas obras terminarán entre 2019 y 2020, aloja ya una estación de bomberos y una sede del Samur. En las plantas que todavía están en obras, después de un proceso de diálogo con las asociaciones vecinales, se iba a dar espacio al tejido asociativo del barrio para darle un uso sociocultural.



“Malasaña necesita espacios públicos y dotaciones”, ha opinado Maestre, que señala que “la mudanza podrá suponer un ahorro de costes para el Ayuntamiento, pero lo que supondrá seguro es menos espacios para la música, la danza y actividades de ocio sano para los vecinos”.

Más Madrid ha recordado en la comisión que el anterior gobierno inició las obras del antiguo mercado de Legazpi para destinar parte del edificio a empleados públicos. Ese espacio, donde cabrán más de 2.500 funcionarios, es un lugar idóneo para la sede de Deportes, señalan, aunque las obras no tienen fecha de finalización aún.



Sofía Miranda, concejala delegada de Deportes, ha justificado la decisión en la necesidad de ahorrar, después de haber comprobado al llegar al Área, según su versión, que había partidas no presupuestadas. En concreto, se ha referido a los gastos de la sede de la Copa Davis, de 1.400.000 euros, y 1.500.000 euros para la recepción del Estadio de Vallehermoso.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram