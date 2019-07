CC OO denuncia que las obras en el Gregorio Marañón han expuesto datos confidenciales de pacientes

El sindicato CC OO denuncia que las obras en el archivo de historias clínicas del Hospital Universitario Gregorio Marañón, que ha llevado al centro hospitalario a trasladar estos documentos a una empresa privada, ha supuesto que algunos datos confidenciales de pacientes hayan quedado expuestos. "La empresa está desechando carpetas antiguas en un montón junto al hospital, pero se les están colando documentos y pegatinas que ponemos en carpetas contenedoras donde van los nombres de pacientes", explica Jesús López, delegado de CCOO en el hospital. Un portavoz del centro responde que "todas las historias clínicas han sido trasladadas y custodiadas debidamente, con la debida confidencialidad y sin riesgo en lo relativo a los datos de los pacientes".

El delegado sindical señala que la empresa encargada de trasladar las historias clínicas procedentes del archivo está tirando dosieres viejos, carpetas y otros documentos en una parte baja del hospital. "Pero no están revisando bien las carpetas y se les están colando números de historias clínicas y algunos datos confidenciales de los pacientes", dice. "El mayor peligro que puede haber es que alguien se lleve fragmentos de historias clínicas, con nombres y apellidos de pacientes", añade.

Papeles con nombres de pacientes sobre las carpetas desechadas. CC OO

El pasado viernes, el sindicato se percató de que esto estaba sucediendo, lo fotografió y se lo trasladó a la dirección del hospital. "Tras nuestra denuncia, han quitado los papeles que estaban a la vista, aunque las carpetas siguen ahí tiradas. Y creemos que debajo puede haber más fragmentos de historias clínicas", cuenta López. En su opinión, habría que exigirle tanto al centro hospitalario como a la empresa que las carpetas que vayan a eliminar estén completamente vacías y sin datos de pacientes.

El Hospital Gregorio Marañón, a través de un portavoz, niega estas acusaciones. "Todas las historias clínicas han sido trasladadas y custodiadas debidamente, con la debida confidencialidad y sin riesgo en lo relativo a los datos de los pacientes", explica. "Además, todo este proceso se lleva a cabo en una zona de acceso delimitado por obras, a la que solo pueden acceder trabajadores del hospital". En este sentido, replica que en la foto realizada por el sindicato "no se ven historias clínicas".

El centro confirma que se están destruyendo las carpetas de cartón que contenían esas historias y las hojas de petición de esas historias en contenedores de papel junto a la propia obra, mientras que toda la documentación relacionada con las antiguas historias clínicas de los pacientes ha sido trasladada a una empresa "para que sea custodiada y esté a disposición del centro si es requerida".

Los problemas con el archivo de historias clínicas del hospital, donde se están realizando obras de mejora y acondicionamiento, no son nuevos. En abril, los sindicatos denunciaron que el departamento llevaba tres meses con una parte del techo roto, lo que afectaba a 155.288 de estos expedientes. "Se cayó el techo del archivo en enero y no se ha hecho nada para repararlo. Hay muchísimas historias clínicas esa zona, que llamamos zona cero, donde no se puede entrar de manera normal, y el personal no quiere entrar porque hay que entrar con casco y acompañamiento", explicaba entonces Carlos Castaño, traumatólogo del centro hospitalario y presidente de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM). Sin embargo, el Gregorio Marañón respondió entonces que el hospital tenía implantadas las historias clínicas desde hace dos años, por lo que hay acceso a la gran mayoría de los documentos.

