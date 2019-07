El pleno de Barcelona arranca con un lazo amarillo en el puesto de Forn

El primer pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha arrancado este martes con un lazo amarillo en el puesto del concejal de Junts per Catalunya, Joaquim Forn, encarcelado preventivamente por su participación en el procés. Forn, a quien el Tribunal Supremo permitió recoger su acta de concejal y estar presente en el pleno de investidura de la alcaldesa Ada Colau, no ha sido autorizado a participar en el pleno de este martes, en el que debe votarse el organigrama municipal. Colau ha lamentado que Forn “no nos pueda acompañar”.

La sesión ha comenzado en un ambiente que recuerda al primer día de clase, porque 31 de los 41 concejales son nuevos y muchos no conocían ni siquiera el camino para llegar al salón de plenos. Los partidos, además, ocupan nuevos espacios en el hemiciclo, aunque todos los grupos municipales tienen algún concejal en la primera fila.

En la presidencia se sienta Ada Colau y la flanquean dos tenientes de alcalde, Janet Sanz (Barcelona en comú) y Laia Bonet (PSC). Una composición que no es casual ya que representa el gobierno de coalición entre comunes y socialistas y pretende dar una imagen de gobierno feminista, según fuentes del ejecutivo municipal.

La ausencia de Forn no alterará el equilibrio del pleno cuando llegue la hora de votar, porque un concejal del gobierno se levantará de su escaño, para evitar ganar la votación aporovechándose de la situación del cabeza de lista de Junts per Catalunya. Históricamente, así han actuado los concejales del gobierno de Barcelona cuando un rival político no ha podido estar en el pleno por razón de enfermedad o bajas de maternidad cuando no se podía delegar el voto. En este pleno, con todo, no será necesario que se ausente ningún edil, porque la teniente de alcalde Laura Pérez se encuentra de viaje, según ha explicado la alcaldesa.

En la tribuna del pleno, el sindicato Csif de la Guardia Urbana ha protestado con pancartas que denuncian precariedad laboral y otros invitados, trabajadores del metro, han mostrado pancartas contra la gestión de la presencia de amianto en trenes y estaciones.