Cs y Vox se abren a estudiar el pacto verbal que propone el PP para desbloquear Madrid

Cs y Vox se han abierto este jueves a estudiar la nueva fórmula que propone el PP para desbloquear el pacto de los tres partidos de derechas y convertir a Isabel Díaz Ayuso en presidenta de la Comunidad de Madrid: explicitar las medidas que están a dispuestos a impulsar juntos durante un hipotético pleno de investidura, sin documento de por medio, pero con el aval de que esas intervenciones consensuadas por los tres portavoces queden registradas en el diario de sesiones de la Cámara. Como informó EL PAÍS, esa es una de las opciones que ha puesto la formación conservadora sobre la mesa para evitar una repetición electoral en noviembre.

"Me parece razonable, no tengo ningún problema en que nos reafirmemos en los compromisos que hemos adquirido en el acuerdo de gobierno que hemos firmado con la señora Díaz Ayuso durante un pleno de investidura", ha dicho Ignacio Aguado, el líder de Cs en la región, que ha bloqueado la formación del Ejecutivo por su oposición a firmar un acuerdo a tres bandas con el PP que incluya a Vox. "Si esa es la condición, si esa es la manera de desatascar la investidura y que se ponga en marcha el Gobierno, no tengo ningún problema en hacerlo", ha añadido. "El acuerdo con el PP está cerrado. Son las otras formaciones políticas las que tienen que decidir. Pero si la manera de desbloquear es una declaración de nuestros compromisos programáticos, encantados".

El martes, los líderes de PP, Cs y Vox se reunieron por primera vez. La formación de extrema derecha vio en ese gesto el inicio de un camino que le permitiría alcanzar la meta de firmar un acuerdo a tres, homologándose con la formación conservadora y la naranja a través de varias reuniones negociadoras previas. El miércoles, Cs mostró una oposición absoluta a esa posibilidad. Y este jueves Vox se ha mostrado dispuesto a estudiar cualquier opción que permita resolver la situación, aunque mantiene su preferencia porque haya reuniones a tres.

"Creo que puede haber varias formulas", ha resumido Santiago Abascal, líder nacional de la formación ultraconservadora, durante una entrevista en Antena 3. "Nosotros no estamos estableciendo líneas rojas de si se tienen que sentar, de si se tienen que sacar una foto, de si tiene que haber tres firmas es un documento", ha asegurado. "Nosotros queremos un compromiso y ya veremos de qué manera se establece ese compromiso. Un compromiso del gobierno del PP y Cs que nos garantice que no va a deslizarse por la aplicación de políticas de izquierdas en determinadas materias, como han venido acostumbrándonos", ha seguido. Y ha recordado: "Tenemos todo el ánimo y la voluntad de facilitar una alternativa a los gobiernos de izquierdas".

"No entramos a comentar esa propuesta en concreto", ampliaron desde el equipo de Vox en la Asamblea. "Veremos, en las negociaciones a tres, la manera en la que se articulan los compromisos del nuevo gobierno con una serie de puntos consensuados con VOX. Hay muchas opciones y en las negociaciones habrá que estudiarlas y decidir cómo se hace", siguieron. "En cualquier caso, reiteramos que continuar con esa mesa a tres que ya empezó anteayer es seguir en la buena dirección para lograr un acuerdo de investidura".

En paralelo, el PP y Vox llevan semanas trabajando en un documento programático que recoja las exigencia de Rocío Monasterio, líder local del partido de Abascal. La formación conservadora también se ha planteado la alternativa de que ese acuerdo complemente al que tiene con Cs, y que sea firmado por los tres. Pero esa vía, reconocen fuentes populares, es más complicada, porque Aguado no quiere ver su firma junto a la de Monasterio.

