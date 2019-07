Barcelona, cuestionada capital editorial de Iberoamérica

El Foro Edita, el encuentro de debate anual sobre el libro y la edición que coorganizan el Gremio de Editores de Cataluña y la Universidad Pompeu Fabra, no deja de ser, entre otras cosas, una ambiciosa y excelsa manera de reforzar el papel de Barcelona como capital editorial en lengua castellana. Pero para ser fuerte, no hay que temer a nada, ni tan siquiera a cuestionarse si Barcelona es aún en ese ámbito la capital de Iberoamérica, de lo que siempre se ha vanagloriado. Y ese fue justamente el último de los temas en la jornada de clausura de la cuarta edición del foro. El resultado de un fantasma que ya asomó el año pasado deja las cosas en el aire: capital editorial-industrial, igual aún; capital cultural, ya mucho más discutible; y ojo con el nuevo y ascendente papel de las grandes ferias y festivales literarios como nodos de intercambio de contenidos y debate.

“Por historia y tradición, Barcelona ha sido capital de la edición iberoamericana, pero para que siga siéndolo tiene que abrirse más a un diálogo de ida y vuelta con América Latina: casi no llegan autores ni libros sudamericanos a esta ciudad, ni tampoco trabajan en ella muchos ejecutivos de allá… En ese contexto, México puede ser un contrapunto importante, con un mercado creciente porque el potencial literario de Buenos Aires no se corresponde con su situación económica”, fijó el mapa el editor mexicano José Calafell, consejero delegado del Grupo Planeta en América Latina. “Tiene concentrado todos los eslabones de la cadena del libro; como centro de edición en castellano, me parece incuestionable; no me atrevería a decir lo mismo en relación a América Latina; las nuevas tecnologías lo atomizan todo aun más”, apuntó por su parte el malagueño criado en Venezuela Santiago Fernández de Caleya, director de Turner Libros.

Calafell, que piensa que la realidad española está cada vez más alejada de la latinoamericana, lo que se traduce en que “entre el 50 y el 60% de lo que se lee en el continente es ya producción propia de América latina”, coincidió con la formulación del sevillano Cristóbal Pera, director editorial de Vintage Español en Knopf Doubleday Publishing Group de EEUU, para quien “las grandes ferias y festivales literarios van mutando y son claramente una nueva manera de capitalidad cultural”. “Son nodos de intercambios fundamentales; la discusión está ahí y en las redes sociales”, redobló la tesis el director de Turner. Preguntados por el periodista Juan Cruz, que moderaba la mesa, los tres participantes descartaron la vía de las ayudas públicas para ganarse capitalidades y prestigios. “El 60% de los libros que se hacen en México son comprados por el Estado para la red educativa pública; no sé si es demasiado bueno tal interrelación”, dejó caer Pera. “El ambiente resultante es de dependencia, amordazador”, adjetivó Fernández de Caleya, director de una editorial con doble sede en México y España.

Calafell, que reconoció que si bien no hay intercambio de autores a través del Atlántico “tampoco se da un tráfico de autores entre los propios países latinoamericanos”, sí pidió ayuda al potente mundo editorial español, a través de los tratados comerciales internacionales, para atajar lo que calificó de “uno de los peligros más grandes de la industria editorial sudamericana y que la hace muy vulnerable: la inexistencia del precio único del libro excepto en Argentina, porque en México, que tiene esa ley, no se aplica”. Al menos, quien tiene (o tuvo) capitalidad editorial, retuvo.