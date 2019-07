Expulsan a un niño con autismo de un campamento municipal de Torrejón de Ardoz

M. A., un niño de seis años con trastorno del espectro autista, fue expulsado el viernes de un campamento municipal en Torrejón de Ardoz (Madrid), después de tres días participando en este programa de verano, que atiende a menores de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas. "Cuando fuimos a inscribirlo comentamos que M. tenía TEA (Trastorno Espectro Autista) y nos dijeron que se podían encargar de él, que tenían monitores suficientes", cuenta su padre, Antonio Aguilar, en conversación telefónica con EL PAÍS. Empezó el pasado miércoles y ese mismo viernes les dijeron que no volvieran el lunes. Aguilar dice que fueron tajantes y que una monitora llegó a decirle "coja a su hijo y váyase".

Este miércoles -tras la denuncia pública de un caso similar, de la niña madrileña con retraso madurativo que tuvo que abandonar un campamento en Salamanca-, la familia de M. A. acudió a un programa de Telemadrid para llamar la atención sobre su caso. En pocas horas han recibido respuesta y el alcalde de Torrejón les ha llamado personalmente para ofrecerles varias soluciones. Una de ellas era volver a ese campamento y otra, por la que han optado, es que el niño acuda al campamento de verano que tiene lugar estos días en el colegio donde cursa sus estudios. En septiembre empieza primero de primaria.



Según el relato de Aguilar, el viernes recibieron una llamada del campamento informándoles de que era imposible atender las necesidades especiales de Marcos y que no podían disponer de un monitor personalizado para el niño. Fuentes del Consistorio apuntan que el problema surgió cuando se amplió el aforo de niños y el menor no pudo adaptarse al exceso de ruido.

Aguilar afirma que en ese campamento del que su hijo fue expulsado hay otros cuatro niños con trastorno del espectro autista pero que a ellos no los echaron. "Para nosotros ha sido muy duro tener que soportar este tipo de atropello", señala.



M. A. le ha preguntado varias veces, asegura el padre, que por qué no ha podido volver a la piscina de ese campamento de verano y la explicación que ha optado por darle es que el polideportivo ha cerrado. "Nuestro hijo no entendía por qué no podía volver, no sabe que lo han echado", añade.

Los padres no sabían qué hacer con M. porque todos los campamentos y las actividades de verano ya habían empezado. De ahí que decidieran denunciar lo que había pasado en los medios de comunicación. La respuesta fue inmediata: "El alcalde me llamó y me dijo que quería que los derechos de M. se respetaran y nos ofreció varias soluciones", añade. "Hay otras personas en la misma situación y se calla porque no tienen la capacidad de poder denunciar".

El alcalde de la localidad, Ignacio Vázquez, se ha reunido con los padres del menor para estudiar la situación, pedirles disculpas y plantearles una alternativa de ocio al niño durante el verano, a la que se incorporará este jueves en la escuela a la cual asiste todo el año. M. A. empezará primero de primaria a la vuelta del verano.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha abierto un expediente informativo para investigar si hubo negligencia por parte de los técnicos municipales en la presunta expulsión del niño de la Escuela Polideportiva municipal. "Esta actividad está enfocada a niños y niñas entre 7 y 14 años como actividad física, como el propio nombre indica, y no se discrimina a nadie para su inscripción, más allá de las habilidades y capacidades necesarias para realizar las actividades", han afirmado fuentes municipales. El padre de M. A. explica que su hijo va a cumplir los siete años durante el verano y por eso les ofrecieron entrar en este grupo del programa.

Cristina Gutiérrez de la Confederación Autismo España ha expresado su completo rechazo ante este caso. "Cualquier situación de discriminación y el no poder participar en actividades de ocio es una forma de marginar a los niños con TEA desde muy temprano y esto es un derecho que tiene las personas y que está recogido en la ley nacional general de discapacidad", afirma.

