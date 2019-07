La Filmoteca da visibilidad al cine de las antípodas

Cuando dos mundos antagónicos colisionan, ya sea por la cultura, el nivel de riqueza o los aspectos geográficos, también se producen conexiones que les ayudan a relacionarse, a entenderse y, en definitiva, a convivir. El ciclo Imatges dels antípodes,en la Filmoteca de Catalunya, presenta 16 filmes (hasta el 30 de julio) en los que se permite al espectador conocer la realidad de ese otro que vive al lado opuesto del planeta, en Australia o en Nueva Zelanda.

Por segundo año consecutivo, la Filmoteca colabora con el Grec Festival de Barcelona. Gracias a esta cooperación será posible visionar durante todo este mes de julio un conjunto de obras cinematográficas que exploran historias y realidades de un lugar tan alejado territorialmente de Europa como poco conocido para los occidentales.

“Hemos querido demostrar la heterogeneidad de las películas que existen entorno a Australia y Nueva Zelanda”, declaró Esteve Riambau, director de la Filmoteca, en la presentación de este ciclo, que también contó con la presencia de Francesc Casadesús, director del Grec, y del director australiano Bruce Beresford, que ha conseguido rodar en cinco continentes diferentes y que está detrás de cuatro de los 16 filmes escogidos por la organización.

Como Ladies in Black (2018), la película que inauguró ayer el ciclo y que volverá a proyectarse mañana. “Cuenta la autobiografía de una amiga ya fallecida, ambientada en la Sydney de los años cincuenta”, explicó Beresford. Así mismo, el filme retrata “el efecto de la llegada de muchos emigrantes a Australia, después de la II Guerra Mundial, especialmente de distintos países europeos como Italia, Grecia, Polonia o Rusia, que huían del nazismo o del comunismo”, declaró el director de otras cintas que también podrán verse próximamente, como Breaker Morant (1979), The Fringe Dwellers (1985) y Mao’s Last Dancer (2009).

“Me gusta contar historias con imágenes”, comentó. También que su pasión por el cine le viene de pequeño, “cuando vivía en el campo y empecé a ver películas cada semana”.

Aparte de Beresford, Imatges dels antípodes también incluye la proyección de películas de directores y actores australianos y neozelandeses muy famosos en el panorama internacional, como Baz Luhrmann, director de Australia (2008), con Nicole Kidman y Hugh Jackman en el reparto de esta gran epopeya romántica ambientada entre las dos guerras mundiales; P. J. Jogan, ideador de la enternecedora historia nupcial de La boda de Muriel (1994); George Miller, director de la saga y de esta cuarta entrega de la futurista Mad Max (2015), con Tom Hardy y Charlize Theron en los papeles protagonistas, o incluso Peter Weir, con Gallipoli (1981), en la cual aparece un joven Mel Gibson.