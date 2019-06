Mercè Sampietro tiene ‘carta blanca’ en la Filmoteca

La actriz catalana Mercè Sampietro, Gaudí de Honor en 2018 y a la que la Filmoteca de Catalunya ofrece este mes una carta blanca con una selección de filmes, ha asegurado que su pasión por el cine comenzó en el barrio donde encontró en las salas “un oasis” durante la posguerra.

“Mi cinefilia nació en el cine de barrio. Mi pasión comenzó en el barrio. Me enloqueció enseguida. Encontré un refugio que me enseñaba unas cosas que no creía que existieran”, explicó la actriz en la presentación ayer del ciclo en la Filmoteca, que se prolongará hasta el 28 de junio.

La Carta blanca a Mercè Sampietro incluye filmes que ha protagonizado como Lugares comunes, Silencio roto, Cuando vuelvas a mi lado y Gary Cooper que estás en los cielos, y una selección de títulos que dibujan el perfil cinéfilo de la actriz: “Son películas que me han gustado mucho”, explicó esta actriz que ya recibió un homenaje en la Filmoteca en 2006.

Entre ellas figuran Al este del Edén, de Elia Kazan; Sin perdón, de Clint Eastwood; Dublineses, de John Huston; El cuarto mandamiento, de Orson Welles; Bodas de sangre, de Carlos Saura; La multitud, de King Vidor y El sabor del sake, de Yasujirô Ozu.

Según Sampietro, que los años en los que el cine era un “oasis” para ella, vio muchas películas de todos los géneros, entre ellas muchos westerns. También que todas las películas que ha seleccionado le hubiera gustado protagonizarlas.

Entre las películas que más le marcaron Al este del Edén, ya que se vio reflejada en algunos aspectos que plasmaba la película como adolescente: “De James Dean me enamoré perdidamente”, bromeó.

Sobre las que se han seleccionado suyas en este ciclo, Sampietro dijo que le han parecido las más importantes. Como Lugares comunes, de Adolfo Aristaráin, que supuso para ella “un antes y un después” (entre otras cosas porque fue reconocida con premios como su segunda Concha de Plata de San Sebastián, en 2002) y Gary Cooper que estás en los cielos, de Pilar Miró, un filme que todavía ve vigente.

Sampietro, que ha visto reconocida su labor (aparte el Gaudí y la Concha de de Plata) con premios como el Nacional de Cinematografia en 2003, el Fotogramas de Plata (1980) y el de la Unión de Actores (2002), entre otros, alterna sus papeles de cine con sus apariciones en series tanto de TV3 —La Riera, Si no t’hagués conegut, las últimas— como de cadenas estatales —Fugitiva (TVE)—. La actriz explicó que en su trayectoria tiene la “espinilla” de no haber hecho comedia, un género que cree más difícil que el drama, y ha remarcado que nunca suele volver a ver sus películas por no soportarlo.

Sampietro trabajó con diferentes directoras como Pilar Miró, Gracia Querejeta o Judith Colell, pero ha dicho que en su opinión el director que mejor ha sabido plasmar el universo femenino ha sido el sueco Ingmar Bergman.

Tanto el director de la Filmoteca, Esteve Riambau, como el director adjunto, Octavi Martí, dijeron durante la presentación que las ‘cartas blancas’ permiten descubrir los gustos del escogido, y ha lamentado que no han podido exhibir Extramuros, dirigida por Miquel Picazo en 1985 a partir de una novela homónima de Jesús Fernández Santos, por no haber encontrado otra copia que no fuera en VHS.