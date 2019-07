Monasterio cree que el Orgullo es una “caricatura denigrante” de las personas LGTBI

La líder del partido de ultraderecha Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha afirmado que la celebración del Orgullo -cuyo acto principal, el desfile, se celebra el próximo sábado en el centro de la capital por 41º año consecutivo- da una visión "denigrante" y "de caricatura" de las personas LGTBI. "Esta fiesta y esta forma de tratar al colectivo es lo contrario a lo que creo que tiene que ser el respeto a la persona. No creo que para este colectivo sea bueno una visión denigrante y casi de una caricatura que muchos no comparten", ha dicho en una entrevista en La Contra TV, recogida por Europa Press. [Fechas y programa del Orgullo 2019]

Estas declaraciones llegan la misma semana en la que se celebra el Orgullo en Madrid. Sobre la manifestación del próximo sábado, Monasterio afirmó durante la campaña electoral que debería celebrarse en la Casa de Campo, y se reitera en su posición. "Me reafirmo, si no se respetan ciertas condiciones, tienen que ir a un lugar donde no se agreda a los madrileños; si ellos están dispuestos a hacer una manifestación en la calle respetando a todos los madrileños, por supuesto que lo pueden hacer, pero no es lo que hemos visto", ha expresado.

Y es que considera que "cuando una madre y un padre salen a la calle del portal de su casa no tienen por qué encontrarse con ese espectáculo" en el que se "denigra la dignidad de la persona", donde haya exhibiciones poco decorosas y "actos explícitos sexuales en la calle". Ha señalado que no es porque la celebración sea de personas LGTBI, pues "daría lo mismo" si fuera un Orgullo de ser mujer, y aparecen desnudas... diría lo mismo".

"Tenemos que exigir un mínimo de civismo, de respeto a los demás, y a la persona", ha apuntado, para añadir que hay personas LGTBI que "no se sienten cómodos con la caricatura que se hace de ellos".

El Orgullo en Madrid está dedicado este año a los mayores, las primeras generaciones que pelearon por los derechos. A pesar de que la capital es una ciudad abierta y tolerante, las agresiones lgtbfóbicas no cesan: el Observatorio Madrileño contra la Homofobia registró 345 agresiones en 2018, un 7,5% más que el año anterior.

Cronología de la reivindicación del Orgullo en Madrid El primer Orgullo se celebró en Madrid en el año 1978. Un año después, se legalizó la homosexualidad en España aunque no hasta 1995 no se eliminaron todas las leyes homófobas. Aquí puedes ver un recorrido histórico en fotos.

El matrimonio igualitario se aprueba en España en 2004 gracias al impulso del PSOE y con Rodríguez Zapatero como presidente. El PP recurrió la norma al Tribunal Constitucional y organizó manifestaciones en contra de la misma en Colón.

En 2007, Madrid se convirtió en la capital europea del colectivo LGTBIQ al acoger el Euro Pride. El Orgullo de Madrid se convierte en un referente.

La bandera arcoíris no lució en las instituciones hasta 2015. Tras 24 años de alcaldes del PP, Manuela Carmena (Ahora Madrid) se hizo con la alcaldía y colocó la enseña. La Comunidad, gobernada por la popular Cristina Cifuente (PP), también lució bandera.

En 2017, Madrid acoge el Orgullo Mundial (World Pride).

