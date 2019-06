Los comerciantes se movilizan a favor de Madrid Central

¿Están los comerciantes en contra de Madrid Central? Durante los primeros meses de la medida hemos escuchado voces críticas aglutinadas en torno a la Plataforma de Afectados por Madrid Central, que pedía una modificación radical. Sin embargo, tras el anuncio del alcalde Martínez-Almeida (PP) de permitir el tráfico por el centro de los vehículos contaminantes durante tres meses, muchos otros profesionales han salido a defender la iniciativa. Decenas de tiendas se han sumado a una campaña en favor de las restricciones de tráfico colocando pegatinas en sus escaparates, mientras que la asociación comercial mayoritaria de Malasaña ha enviado una carta a Almeida pidiendo que Madrid Central se mantenga.

“Gracias a Madrid Central, este es un barrio donde mucha gente viene paseando, y la gente que camina lo tiene más fácil para pararse ante un escaparate y entrar a la tienda", explica Sébastien Rouyet, de 39 años, que regenta Los artistas del barrio, donde vende regalos y juguetes artísticos cerca de la plaza de Cascorro. En su opinión, "la moratoria de multas es un error por salud, los comerciantes pasamos muchas horas en el centro y respiramos este aire, como los vecinos. Que la contaminación baje nos viene bien a todos. Que vuelvan los coches al centro no va a hacer que tengamos más clientes". Además, desmiente que las restricciones hayan reducido su negocio: "Los comerciantes con los que hablo nos dicen que el mes de mayo ha ido muy bien de ventas".

Rouyet, que procede de Bruselas, recuerda que cuando en la ciudad belga instauraron una pequeña zona de tráfico restringido los comerciantes se quejaron mucho al inicio, pero poco a poco se dieron cuenta de que vendían más. Por eso, hace dos semanas decidió imprimir pegatinas en las que se lee “Comercio a favor de Madrid Central” y repartirlas por tiendas y bares, primero del barrio y luego de todo el centro. Se han adherido establecimientos en la zona del Rastro, Lavapiés, Huertas, Malasaña y Chueca. Además, ha creado un grupo de Facebook al que se han sumado 120 negocios. Los interesados pueden recoger estas pegatinas en varios lugares y también descargárselas por internet e imprimirlas por su cuenta.

Valdeci de Souza en su peluquería Val Souza Estilistas, en Lavapiés. KIKE PARA

Valdeci de Souza, de 49 años, es el propietario de Val Souza Estilistas, en la cercana calle Embajadores, y no se lo pensó ni un instante para sumarse: “Madrid Central supuso una mejora estupenda en la calidad del aire. Yo lo he notado muchísimo, porque soy alérgico y todos los años he tenido unas alergias terribles, pero este año por primera vez no me ha afectado tanto”, explica. “Hay que concienciar a todo el mundo de que volver a atrás y permitir a los coches pasar es muy perjudicial para la salud”, concluye.

Antonio Almeida, de 40 años, está al frente de Molar discos y libros, en la zona del Rastro, donde también puede verse la pegatina. "Madrid Central es una medida muy apropiada tanto para los comerciantes como para los vecinos del barrio. Yo no le veo problemas. Hay menos coches, menos ruido. No noto que venga menos gente, pero en cambio sí noto que hay mucha menos contaminación”, señala Almeida ("nada que ver con el alcalde", bromea). En su opinión, la moratoria de multas que acaba de anunciar el Ayuntamiento “es grotesca, porque solo miran el corto plazo”. Pegatinas similares pueden verse en negocios cercanos como la Tasca Barea, Granel Madrid y la tienda de bicis Bike Coop.

Antonio Almeida, propietario de la tienda de discos y libros Molar, en el Rastro. KIKE PARA

Un centenar de asociados

La asociación de comerciantes Vive Malañasa, que con su centenar de asociados es la mayoritaria en el barrio Universidad, se ha mostrado partidaria de Madrid Central, y así se lo ha hecho saber al equipo municipal a través de una carta. "Nunca se nos ha preguntado ni pedido valoración, por eso creo que es importante que el Ayuntamiento sepa que la mayor parte de nuestros asociados estamos a favor de Madrid Central, que abolirlo sería un gran error", explica Óscar Gutiérrez, 32 años, presidente de la entidad.

Gutiérrez ha colocado una de las pegatinas en su establecimiento, Natura Animal, una peluquería canina donde también se venden productos orgánicos para mascotas. "La mayor parte de los asociados también han puesto la pegatina a favor de las restricciones de tráfico. Creemos que es necesario Madrid Central, está fuera de cualquier ideal político, nos centramos en Madrid Central como proyecto y creemos que es necesario más allá del color político", señala. Para Gutiérrez, "lo que ha fallado es la falta de información", por lo que "hace falta una campaña informativa, instalar paneles para avisar de los 'parkings' libres y más refuerzo del transporte público". Sin embargo, se muestra contrario a la moratoria de multas. El Ayuntamiento desconoce si otras asociaciones comerciales se han manifestado en el mismo sentido.

Rouyet, impulsor de la campaña, retoma su argumento: “La zona de tráfico restringido de Berlín es 20 veces más grande que la de Madrid. Si la quitamos ahora no vamos a poder evaluar”. Y añade: "Madrid Central es importante a nivel de salud, y también a nivel comercial, va a mejorar las ventas. Es una fantasía que los comerciantes crean que la mayoría de sus clientes llegan al centro al coche". En cuanto a la polémica, señala: "Los afectados son pocos pero hacen mucho ruido. Somos muchos los comerciantes a favor de Madrid Central". El sábado, quien se acerque con una camiseta a la tienda (Embajadores, 7) podrá llevarse gratis el logo de Madrid Central estampado. "Así se puede ir a la manifestación del sábado por la tarde con una camiseta específica", dice Rouyet.

