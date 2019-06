Rull, Turull y Sànchez piden la abstención de JxCat en la investidura de Pedro Sánchez

Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez han pedido por carta a JxCat que faciliten la investidura de Pedro Sánchez. Los tres diputados suspendidos de sus funciones por la Mesa del Congreso han enviado una misiva de siete páginas a la cúpula del partido independentista en la que piden la abstención del partido del president, Quim Torra, en la investidura de Pedro Sánchez.

Fuentes de Junts per Catalunya han admitido la existencia de la misiva, aunque no han detallado el contenido exacto. "Hay un debate interno sobre la investidura y hay diferentes posiciones", afirman estas fuentes. Los tres dirigentes independentistas presos no es la primera vez que defienden flexibilizar los posicionamientos de Junts per Catalunya, que hasta ahora se ha inclinado por bloquear la investidura de Sánchez. Durante la campaña electoral otro dirigente encarcelado de JxCAT, Quim Forn, ya se inclinó públicamente por facilitar la investidura de Sánchez a través de una entrevista en EL PAÍS.

Durante la campaña para las elecciones municipales, el entonces candidato de JxCat a la alcaldía de Barcelona, apostaba por debatir y hacer un "análisis" de lo que resultaría más positivo. Forn se mostró partidario de conceder la abstención en la investidura de Sánchez "sin pedir nada a cambio", para favorecer el diálogo.