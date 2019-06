Desarticulado un grupo que robó más de 1.000 vehículos

Una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Municipal de Madrid ha permitido desarticular un grupo formado por seis personas de nacionalidad bulgara que se dedicaba a robar vehículos, en especial de las marcas Toyota y Lexus. La organización los vendía en el extranjero, tras falsificar el bastidor y la documentación. Los investigadores creen que han sustraído más de 1.000 vehículos en los últimos 10 años, lo que les ha podido reportar más de un millón de euros de beneficio.

La investigación comenzó hace unos ocho meses, cuando el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Agrupación Central de la Guardia Civil tuvo información de que había un grupo dedicado a robar coches. Esas pesquisas coincidieron con unas iniciadas por la Policía Municipal, debido a un incremento de sustracciones de vehículos de la marca Toyota.

Las investigaciones les llevaron hasta un ciudadano búlgaro de unos 40 años que dirigía todo el entramado. Cuenta con diversos antecedentes como falsedad documental y robo de vehículo, además de por homicidio. La manera de actuar del grupo siempre era la misma. El líder encargaba a personas de confianza que robaran vehículos por encargo. Siempre les daba la marca y el modelo.

Robos en segundos

Estas personas conseguían hacerse con el vehículo en cuestión de segundos, según ha explicado el teniente del GIAT encargado de la investigación. Utilizaban un descodificador —llamado turbo decode— para abrir las cerraduras de las puertas y, acto seguido, metían un DVD en el vehículo, con el que anulaban los sistemas de seguridad. Tras conseguir desbloquear todos los sistemas, se lo llevaban a una zona alejada del lugar del robo. “Cometían robos por toda España, pero sobre todo en Madrid y Toledo. Cuando veían un modelo que les interesaba, le seguían hasta que controlaban todos sus movimientos”, explicó el teniente. “Siempre eran vehículos de gama media o alta, para los que hay una fuerte demanda”, añadió el mando de la Guardia Civil.

Una vez que el coche estaba en una zona alejada y se había enfriado —como se conoce en el argot policial el comprobar que no disponía de GPS para ser localizado—, el vehículo era trasladado a una nave industrial de Toledo. Allí se le modificaba el bastidor. Otras personas falsificaban toda la documentación. Para ello contaban con impresos en blanco, a los que ponían los datos por ordenador.

Los ladrones de los vehículos cobraban entre 1.500 y 2.000 euros que les pagaban el líder de la organización. Una vez que tenía el coche preparado, con las matrículas incluidas, eran vendidos dentro de España, en otros países de la Unión Europea e incluso en Europa del Este. Sus precios oscilaban entre los 15.000 y los 18.000 euros.

Las detenciones se produjeron la semana pasada en Madrid, Leganés y Toledo. De los seis integrantes, tres fueron arrestados y el resto está pendiente de ser arrestado a lo largo de esta semana. Los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Municipal hicieron cinco registros domiciliarios y entraron en dos guardamuebles, además de en la nave de Toledo. Aquí hallaron nueve vehículos sustraídos. Tres de ellos estaban despiezados. Los investigadores se quedaron sorprendidos porque en los ordenadores portátiles guardaban información y documentación falsificada de vehículos que habían sido robados hace más de 10 años. El teniente reconoce que será “muy difícil” recuperar esos turismos, ya que gran parte de ellos habrán salido al extranjero y será necesario demostrar que fueron robados.

En uno de los guardamuebles los agentes decomisaron 280 gramos de cocaína y metanfetamina, cuyo valor en el mercado habría alcanzado unos 18.000 euros. Los investigadores creen que algún cliente les pagó de esta forma y que los integrantes de la banda lo iban a utilizar para saldar alguna deuda con los encargados de robar los coches.

Los tres detenidos ya pasaron a disposición judicial y quedaron en libertad con cargos pendientes de ser citados por el juzgado. Los investigadores no temen que puedan huir, porque creen que tienen casos pendientes en sus países de origen. La operación no está cerrada y no se descartan más detenciones entre las personas dedicadas a robar los coches y pasarlos a esta organización. Los agentes están analizando ahora toda la documentación para ver si pueden esclarecer más casos.

