La Generalitat abre expediente a la profesora acusada de agredir a una alumna por pintar una bandera española

El Departamento de Educación de la Generalitat ha abierto un expediente disciplinario a la profesora de un colegio de Terrassa (Barcelona) que, presuntamente, agredió a una alumna de 10 años por pintar una bandera española en un trabajo de clase. Tras las pesquisas de la inspección educativa, la consejería ha concluido que no hay "evidencia fehaciente de maltrato físico" ni motivación ideológica detrás. No obstante, sí ha abierto un expediente a la docente por una falta leve tras conocer que, presuntamente, la profesora le rompió el trabajo en público y la dejó sola en el pasillo.

La familia de la menor denunció el pasado martes a los Mossos d'Esquadra que una profesora del colegio Font de l'Alba de Terrassa agredió y gritó a su hija por pintar una bandera de España en un trabajo que estaba haciendo en clase. En el parte médico de urgencias del Hospital de Terrassa que circula por las redes sociales, la menor refiere que la docente le gritó y le cogió por el cuello para expulsarla de clase por pintar la bandera y escribir la frase "Viva España". El complejo sanitario ha evitado estos días confirmar la veracidad del documento, pero sí ha apuntado que "la plantilla del informe es la habitual que se utiliza en Urgencias del Hospital de Terrassa". Los padres de la niña, de 10 años, también pusieron una reclamación al centro y a los servicios territoriales de Educación.

Tras la denuncia de la familia, el Departamento abrió una investigación y ha concluido que, si bien no ha habido maltrato físico ni ningún condicionante ideológico, sí ha habido actitudes de la docente que podrían ser constitutivas de una falta leve.

Educación señala que "no se ha podido evidenciar fehacientemente maltrato físico" y que "no se percibe motivación ideológica de la docente" en su actuación contra el dibujo de la bandera porque "también rechazó los símbolos y los dibujos de otros alumnos al considerar que no se ajustaban a los criterios dados al grupo en clase".

Con todo, el Departamento ha matizado en un comunicado que sí ocurrieron otros hechos que pueden ser constitutivos de una falta leve por parte de la docente. La investigación de la inspección educativa -analizó la denuncia a Mossos, la reclamación de los padres a los servicios territoriales, el informe de la maestra, el parte de urgencias y el informe de la dirección del centro- apunta que, presuntamente, la profesora habría echado de clase a la menor dejándola sola en el pasillo y, además, habría despedazado en público su trabajo.

Educación ha anunciado que abrirá un expediente disciplinario a la profesora para esclarecer si ha cometido una falta y tomar las medidas sancionadoras oportunas de confirmarse que así ha sido. Con todo, como medida cautelar, el Departamento estableció que la docente investigada estuviese siempre acompañada de otra profesora durante las horas lectivas que ha tenido estos últimos días de clase. El curso ha terminado este viernes en Cataluña.