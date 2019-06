El líder provincial del PSOE en Lugo dimite por discrepancias con Caballero

El secretario provincial del PSOE de Lugo y portavoz en funciones del gobierno de la Diputación, Álvaro Santos, ha anunciado este lunes en rueda de prensa que “renuncia” a la secretaría provincial, por lo que el partido quedará a partir de ahora en manos de una gestora dirigida por la cúpula gallega. Santos, que accedió por primarias a liderar el PSOE en Lugo a finales de diciembre de 2017, apenas ha aguantado un año y medio al frente de la formación. No dejará el acta de concejal por el Ayuntamiento de Lugo que logró el pasado mayo tras ir de número dos de la alcaldesa Lara Méndez.

El dirigente socialista, que ha presumido de “lealtad, compromiso y trabajo” y de haber conseguido los mejores resultados para el PSOE en los dos procesos electorales en la provincia con "272 concejales y gobernando al 65% de la población”, ha confesado no tener "una buena relación" con la dirección gallega. Su renuncia se produce en pleno pulso interno en el partido por la Presidencia de la Diputación lucense. La apuesta personal de Santos es que repita en el puesto Darío Campos, pero otros sectores del PSdeG se decantan por el alcalde de Monforte, José Tomé.

“Creo que una institución que está estabilizada, que está normalizada, debe seguir normalizada y estabilizada. Para eso tenemos un presidente y creo que no se debe discutir eso", ha afirmado, además de instar a la dirección de Caballero a aclarar si es neutral en esta pugna o apoya a alguno de los aspirantes. El secretario general de los socialsitas ha apuntado este lunes que el aspirante a dirigir la Diputación lo elegirá la "comisión federal de listas" y su decisión se conocerá previsiblemente esta misma semana.

Santos ha criticado que mientras él "trabajaba en un proyecto para el desarrollo de la sociedad, no para personas concretas del partido", la ejecutiva gallega "trabaja única y exclusivamente en el plano orgánico". Se ha quejado de que en agosto de 2018 Caballero anunció en Marín una "estrategia azul para el sector pesquero" que nunca ha explicado a la dirección del partido en Lugo pese a que se le requirió: "Nos ponemos en contacto con la ejecutiva nacional para que se nos traslade qué es esa estrategia azul para ver qué efectos puede tener sobre A Mariña y hoy aún no hubo respuesta”.

El político ha explicado que el pasado jueves se reunió sin éxito con el secretario de Organización del PSdeG para "tratar de reconducir" el conflicto. "No les interesa el diálogo, no les interesa, lo único que les interesa es la confrontación”, ha asegurado sobre los miembros de la dirección socialista en Galicia. Santos ha desvelado que su mala relación con Caballero arrancó antes de que concurriera a las primarias para liderar el PSOE de Lugo porque, asegura, el secretario general de los socialistas le invitó a que no se presentara.