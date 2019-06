Lara Méndez apela al “respeto mutuo” en su alianza de gobierno con el BNG

La socialista Lara Méndez ha sido investida, de nuevo, alcaldesa de la ciudad de Lugo, en un pleno donde la suma de los ocho concejales socialistas y los cinco del BNG bastaron para sacar adelante sin mayores problemas la investidura. El PP (10 ediles) votó a su candidato, Ramón Carballo, y Ciudadanos (dos) a Olga Louza.

Un pleno madrugador en pleno Arde Lucus, a las diez se iniciaba y poco antes de las once concluía, donde prácticamente los 25 corporativos juraron o prometieron, aunque en el caso del BNG utilizaron la fórmula de “por imperativo legal", y "me comprometo a defender los intereses generales de los vecinos de Lugo y los derechos nacionales del pueblo gallego”, tal y como expresó Rubén Arroxo, que se convertirá en el primer teniente de alcalde de Lara Méndez.

En un salón de sesiones atestado y que se quedó pequeño, se colaba el Arde Lucus en el acto con la presencia de más de un vecino caracterizado como romano.

“El agradecimiento a mi familia, que siempre estuvo a mi lado. El agradecimiento también a mi hija pequeña, porque a pesar de su corta edad ya me enseñó que el esfuerzo, el tesón y la lucha por lo que más queremos da siempre sus frutos. Mirar para ella cada día me ayuda a trabajar por un presente y un futuro para todos y todas la vecinas”, cerraba así, emocionada y conteniendo las lágrimas, el discurso de investidura la alcaldesa, una intervención que no se prolongó más allá de 15 minutos.

También aprovechó para dar “las gracias a los ciudadanos de Lugo, porque fueron ellos los que decidieron que cada uno de nosotros los representáramos”, dijo. “No podemos olvidar nunca que somos sus servidores, que han depositado su confianza para que trabajemos por un municipio más habitable”, exhortó. Políticas sociales, movilidad, sostenibilidad, igualdad de oportunidades fueron las palabras más empleadas por la reelegida alcaldesa, que una vez concluido el pleno corría a abrazarse con su hija y su pareja.

“Comenzaremos esta nueva etapa cumpliendo por nuestra parte el mandato de los lucenses. Mirando con altura de miras y diálogo para conseguir un gobierno estable que permita a Lugo avanzar con más fortaleza y más unión. Y hoy podemos decir que lo cumplimos porque el segundo paso alcanzado es que nuestros compañeros del BNG pasan a formar parte de un gobierno de colaboración, iniciando esta etapa con una alianza que debemos alimentar en el día a día con respeto mutuo, sin perjuicio de nuestra autonomía y de nuestras líneas políticas propias y diferenciadas en ámbitos ajenos a la gestión de nuestro gobierno municipal”, defendió Méndez, no pasando por alto el pacto suscrito con el BNG para gobernar la ciudad los próximos cuatro años.

Ya una vez fuera del salón de plenos, el portavoz del PP, Ramón Carballo, afeaba que se iniciaba una nueva legislatura “donde todo parece que va ser lo mismo, o más de lo mismo, solo con una diferencia y es que van a formar parte de este gobierno un grupo que en su forma de acatar la constitución indica con quien vamos a jugar estos cuatro años”. “Nuestras normas no se pueden acatar por imperativo legal. Fuera de eso, la alcaldesa ofreció un discurso muy pobre”, increpaba Carballo.

La alcaldesa, Lara Méndez, abrazada a su hija, confesaba que hoy era “un día emocionante, lleno de ilusiones, con muchos recuerdos como hace cuatro años”. “Con un sentimiento de orgullo tremendo, con una gran responsabilidad y más si cabe por el propio conocimiento de la administración local y por tanto con mayor responsabilidad, pero con la misma ilusión, ganas y el mismo esfuerzo que vamos a poner en todas las actuaciones que llevemos a cabo”, comprometía Lara Méndez.

Olga Louzao, de Ciudadanos, ha destacado que espera que esta legislatura “sea mejor que los cuatro años sufridos en el anterior mandato”. “Comienza una nueva etapa para la ciudad de Lugo y por lo tanto desde Ciudadanos queremos ser optimistas, esperamos que el nuevo gobierno asuma con responsabilidad todo lo que quedó pendiente en los anteriores cuatro años. Nosotros, como en estos cuatro años, haremos una oposición útil”, dejaba caer Louzao.

Y finalmente, el nacionalista Rubén Arroxo, que se convertirá en primer teniente de alcalde, ha presagiado que “van a ser cuatro años intensos”. “Nosotros, desde el BNG, tenemos mucha ilusión para estos cuatro años. Durante estos años hicimos una oposición propositiva porque entendemos que lo más importante y lo que precisa Lugo es avanzar”, ponía especial énfasis el número dos del nuevo gobierno bipartiro de Lugo.

Al pleno asistieron la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, el delegado de la Xunta de Galicia, José Manuel Balseiro, así como los parlamentarios del PSdeG-PSOE, Luís Álvarez, y la parlamentaria del BNG, Olalla Rodil. También participó el presidente en funciones de la diputación de Lugo, Darío Campos, que salía acelerado del concello para asistir a su investidura a la una de la tarde como alcalde de A Pontenova.