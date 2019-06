Junqueras quiere ser reelegido como presidente de Esquerra

Oriol Junqueras, en prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017 por un supuesto delito de rebelión, optará por tercera vez a la presidencia de Esquerra Republicana de Catalunya. Así lo ha confirmado este lunes la portavoz del partido, Marta Vilalta, en la rueda de prensa semanal de la formación. ERC celebrará en breve un consejo nacional que termine de cerrar los detalles del proceso congresual pero la propuesta de base es que la nueva cúpula sea votada el próximo 15 de septiembre.

En 2011, Junqueras llegó por primera vez a la presidencia de Esquerra y puso fin a una guerra interna. El tándem con Marta Rovira como secretaria general se renovó en 2015 y ahora, cuatro años después, el actual presidente ha anunciado a varios colaboradores cercanos su deseo de repetir en el puesto. Vilalta, que ha confirmado la propuesta de Junqueras, no ha especificado si Rovira, huida de la justicia española en Suiza, también desea repetir.

A finales de junio, el consejo nacional de la formación terminará de cerrar las bases y el calendario del congreso. En una primera fase, que posiblemente sea el 15 de septiembre, los militantes votarán por el presidente y el secretario general entre todos los candidatos que se postulen. Posteriormente se celebra otro encuentro, más de corte programático. Vilalta ha apuntado que esta segunda reunión podría ser a finales de noviembre.

El liderazgo de Junqueras, pese a estar en prisión, no ha sido puesto en cuestión. Todas las decisiones de calado se le consultan y él tiene la última palabra. El día a día del partido ha caído en el vicepresident Pere Aragonès, que ejerce de líder in péctore, junto con el jefe de filas en el grupo parlamentario, Sergi Sabrià, y el presidente de la Cámara, Roger Torrent. Bajo el mando de Junqueras, Esquerra ha alcanzado sus máximas cotas de poder: fue la formación más votada en Cataluña en las ultimas elecciones generales. Repitió ese resultado en las municipales, si bien Junts per Catalunya les derrotó en las europeas.

La elección de la nueva Ejecutiva, sin embargo, no tiene nada que ver con la elección del futuro cabeza de cartel si hay un adelanto electoral en Cataluña. En la última asamblea ideológica de Esquerra, el partido oficializó su cambio de paradigma para aparcar la vía unilateral e intentar buscar la independencia de Cataluña a través de un ensanchamiento del apoyo popular a esa opción.