Marta Madrenas gobernará en minoría en Girona

La neoconvergente Marta Madrenas ha sido proclamada este sábado al mediodía alcaldesa de Girona, aunque gobernará en minoría. Allí no se concretó una mayoría alternativa de izquierdas. Se trata de la única capital de provincia gobernada por Junts per Catalunya. En su discurso, Madrenas ha hecho una defensa de que se respete a la lista más votada: "Respetar los resultados electorales es la mejor manera de no traicionar el espíritu democrático", ha dicho.

Madrenas ha conseguido conservar la alcaldía que heredó de Carles Puigdemont en 2016, cuando este pasó a presidente de la Generalitat y resistir el embate de un posible pacto de izquierdas entre Guanyem Girona (CUP), PSC y ERC, que finalmente no se ha materializado debido a las gruesas líneas rojas. Ha sido proclamada alcaldesa en minoría con los votos de los nueve ediles de su formación, y cada uno de los demás grupos municipales, Guanyem, PSC, ERC y C’s han votado a su candidato.

Madrenas también ha esperado que el mandato sea "provechoso y constructivo" y ha pedido a todos los grupos en el Consistorio que en una época en "la que quedan bien lejos las mayorías absolutas" se abran a explorar puntos de acuerdo. Para la alcaldesa reelecta, su victoria en las urnas es "un aval claro al modelo de ciudad" que propusieron.

Madrenas, que también es diputada en el Parlament llegó a la alcaldía de Girona en 2016 cuando el entonces alcalde, Albert Ballesta, dejó el cargo al que había accedido casi dos meses antes, después de que el expresidente Carles Puigdemont, ahora huido de la justicia española en Bélgica, abandonara el Ayuntamiento para presidir la Generalitat.