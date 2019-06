Speak Low: la súper banda golpea de nuevo

Quienes mantienen su grupo de amigos desde hace un puñado de años saben que al juntarse, siempre suceden tres cosas: reír, vacilarse y terminarse las frases los unos a los otros. Esto es, precisamente, lo que pasa con Speak Low: una de las bandas de soul ‘organero’ con metales que desde este jueves y hasta el domingo ofrecerá cuatro noches de música en directo en el Café Central. El objetivo: al público por qué son una de las bandas de culto de esta ciudad y de nuestro país.

Formados en 2002, han vuelto a las andadas para repasar su repertorio de siempre, presentar temas inéditos y regalar al público alguna que otra versión exquisita. Para la ocasión, Martín García (saxo), Antonio Pax (batería), Julián Maeso (voz y órgano), Josué García (trompeta) y José Funko (guitarra) se han reunido en Madreams, locales de ensayo ubicados en Carabanchel. Barrio que, en los últimos tiempos se ha ganado el apodo de ‘el Brooklyn español’ por haberse convertido en el lugar en el que infinidad de artistas ubican sus estudios y sus viviendas. Solo falta David ‘El Indio’ (ahora en Vetusta Morla) quien, en esta ocasión y por problemas de agenda, no ha podido sumarse a la cita.

En estos cuatro años a sus integrantes han pasado cosas. Martín García y José Funko, fundaron Aurora & The Betrayers; Maeso, ha emprendido su carrera en solitario. Josué García –hermano de Martín– montó la escuela La Caja de Música (la más grande de Toledo) y Pax estableció su residencia en Estados Unidos.

Sobre los motivos que les llevaron a parar, Pax se apresura a explicar que “no fue algo intencionado. Nos ha venido bien para airear. El motivo por el que dejamos de tocar juntos era porque estábamos tocando con gente: con Amparanoia, The Sunday Drivers, MClan, Muchachito Bombo Infierno, Vetusta Morla… Era imposible cuadrar agendas”.

¿Y por qué volver a tocar juntos ahora? ¿Por qué 2019? Año en el que, por cierto, también han decidido reunirse Mamafunko y The Sweet Vandals (también pilares de la escena de música afroamericana de esta ciudad). Aseguran que siempre hay alguien que les rescata. Se juntaron en 2012 para abrir el concierto de Lucky Peterson; en otra ocasión fue César Merino, del festival Imagina Funk (Torres, Jaén), quien les llamó y esta vez ha sido David Elejalde (uno de los programadores del Central) el responsable de su reunión.

Al hacer memoria, actividad que contemplada ante estos cinco seres humanos casi parece un deporte de riesgo, las anécdotas afloran y provocan risa. “El día del concierto de Lucky Peterson, Borja [Torres, mitad del sello Lovemonk] venía al concierto a traer copias de un single que habíamos grabado hacía poco y se le cayeron de la moto todos los discos que traía por la M30”, recuerda Martín García. Y claro, la carcajada de los allí presentes recordando el episodio es inminente. Algo a lo que Pax añade: “Ya me acuerdo de aquello. Eso es muy Speak Low”.

El oficio de músico

Con solo dos discos editados y una cantidad obscena de bolos a sus espaldas –alguno de ellos lleva casi 30 años de carrera– estos cinco hombres prefieren tomarse la vida con humor. No son los típicos tipos vinagre que entre trago y trago de cerveza ponen a caer de un burro todo lo que no les parece bien pero sí que mantienen un pensamiento crítico hacia un par de temas: los talent shows y el tratamiento de la radio pública a la música en nuestro país. Maeso, vehemente, lo explica: “Los talent shows han impuesto un concepto de competitividad y han desviado la atención de la música. La música es aprender, tocar, disfrutar. No es competir por ver quien pega el grito más largo para que alguien le dé la vuelta a la silla.”.

Una reflexión que Funko completa: “Donde nosotros hemos aprendido es, es en un circuito de profesionalización. Hay mucha gente que no ha pasado por eso, no son músicos de batalla. Quizá ellos tienen vocación de ser artistas, no de ser músicos”. Y que Josué García matiza: “Cada músico toma su dirección. No se es más profesional por escoger un camino u otro. He tocado con gente que no me molaba nada pero al final tienes que sacar a tu familia adelante”

A propósito de la profesión de músico y de por qué, el oficio sigue vivo a pesar de las vicisitudes Martín García –dueño del sello 7 Pulgadas y uno de los productores más interesantes (y desconocidos) de este país– esclarece el secreto de la profesión: “Yo siempre digo que es un 50% de pasión y un 50% de inconsciencia absoluta. Porque si lo piensas, realmente, no lo haces. Quizá esto es lo bueno de la contracultura: siempre tienes tan poca expectativa que haces lo que te da la gana”.

La charla con Speak Low se abrocha con la noche ya bien entrada en Carabanchel y una reflexión de Pax: “La escena musical son tres cosas: bandas, público y salas. Es un ecosistema muy frágil. Nosotros estamos buscando llegar a más gente: hay público suficiente para todos. La música underground en España ha gozado de muy buena salud y eso es a lo que habría que volver”.

