El ‘Tinder’ del santo: tantos alfileres clavados, tantas parejas

Ni Tinder, ni citas a ciegas, ni realities. Para encontrar pareja, cientos de personas -la mayoría mujeres, pero desde hace unos años también hombres- van cada 13 de junio a meter la mano entre alfileres, San Antonio de La Florida mediante.

—Aprieta, aprieta, hija, que alguno tiene que caer.

—Que no se quedan... ¡Jo, que el año pasado saque uno!

—¡Esta no va a ligar este año!

Al tercer y último intento -las tradiciones tienen sus normas-, a Paula, de 15 años, se le han quedado cuatro alfileres prendidos. Su madre, Isabel Herrero, de 40, no lo consiguió las tres veces que estrujó su mano entre el nido de alfileres en la pila de la ermita, colocada en la calle para la ocasión. “Yo soy del barrio y vengo todos los años a ver si por fin consigo algo decente”, decía. Así que el que año que viene, otros tres intentos.



Cuentan que las modistillas lanzaban al interior de la pila 13 alfileres para a continuación posar la mano sobre ellos. Al retirarla, el número de alfileres que se quedasen pegados sobre la palma significaba la cantidad de novios que tendrían durante el año. “Ahora como ya no hay casi modistillas, pues la gente compra los alfileres y los echan a la pila ”, dice Virginia Rua, de 42 años.

“Esto es un folclore con su absurdo, pero a mí me funcionó”, relata María del Mar. “Lo hice durante muchos años y nunca me salia nada y hace siete años conseguí a mi pareja gracias al alfiler”, “Ahora vengo siempre para conservarlo”, cuenta esta madrileña de 58 años.

A su lado, las jóvenes y no tan jóvenes seguían a lo suyo. La que no lo conseguía a la primera seguía apretando el montón una y otra vez. No paraban hasta llevarse alguno prendido.

Se trata de una de las costumbres populares madrileñas. Comenzó en el siglo XIX. Lo que empezaron haciendo las modistillas pronto se extendió a todas las jóvenes y, ahora, también los hombres. En la actualidad, se llena la pila de alfileres, lo que “multiplica” las probabilidades de encontrar a tu media naranja… El origen de esta tradición se remonta a un milagro atribuido a San Antonio de Padua en Roma. cuya imagen cobró vida dentro de una iglesia para hacer cambiar de idea a un joven que no se quería casar con su novia. La intervención del santo hizo que el chico cambiase de parecer, recapacitó y le pidió matrimonio a su amada.

Claire vive en Miami y es estadounidense pero hace muchos años vino de vacaciones a Madrid y, justo un 13 de junio, visitó la ermita y metió su mano en la pila. Al poco tiempo conoció a su esposo, un madrileño que la enamoró. Duraron 30 años juntos, hasta que él murió. Ahora Claire, de 57 años, ha vuelto a Madrid en busca de un nuevo amor: “Espero que el santo me vuelva a dar un novio”.

Mientras esperan su turno para meter la mano en la pila, un grupo de chulapos tocan y bailan al ritmo de una pianola. En el paseo de San Antonio de la Florida, tenderetes improvisados venden todo tipo de mercancía con la imagen del santo: paquetes de 13 alfileres a 50 céntimos, mecheros, dedales, estampitas, abanicos...

“Yo nací en San Antonio y mis padres se casaron en San Antonio y el novio me salió muy mal pero soy de la época de los que toca seguir aguantando, pero me acabo de poner los alfileres otra vez”, dice Maite Gil, de 71 años. Con ella, han venido 26 amigas más desde Getafe para cumplir con la tradición. "¡A la primera y me he hecho daño!", grita Victoria Fernández, de 65 años. En esta tradición se supone que si los alfileres duelen al clavarse, el amor va a ser bueno.

