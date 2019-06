“Si no hacemos autocrítica, el PP catalán corre el riesgo de desaparecer”

Entrevista a Xavier García Albiol. ALBERT GARCIA

El expresidente del PP catalán y candidato a la alcaldía de Badalona Xavier García Albiol, de 51 años, ganó el 26-M en su ciudad con 11 concejales sobre 27. La izquierda suma 15 —siete concejales Guanyem, seis el PSC y dos los comunes— y podría desbancarle si cierra un difícil pacto. Albiol está a expensas ahora de Álex Pastor, del PSC, que también se postula para la alcaldía.

Pregunta. ¿Se ve alcalde?

Respuesta. Sí. Tengo el apoyo del 38% de los vecinos. No es mayoría absoluta pero es de las victorias más contundentes del área metropolitana de Barcelona. Mi proyecto va más allá de las siglas y de la ideología Me han votado electores independentistas y de Podemos. Puedo sumar. Los resultados de las europeas lo demuestran.

P. Pero los números no le salen si la izquierda pacta

R. En Badalona solo se hay dos proyectos: el mío y el de la inestabilidad de poner otra vez el gobierno en manos de la CUP. Estoy convencido que el PSC entenderá que siendo la tercera fuerza no cometerá el mismo error de 2015.

“Me veo alcalde de Badalona. Tengo el apoyo del 38% de los vecinos”

P. Usted votó la moción de censura del PSC contra la alcaldesa Dolors Sabater, de Guanyem, y pareció que ahora los socialistas respetarían la lista más votada. ¿Tenían un acuerdo?

R. Hay cosas que a veces no hace falta decirlas explícitamente. La apoyamos para permitir que el Ayuntamiento dejara de ser utilizado en el procés. Con la moción, entendí que el PSC reconocía su error. No le pido que me apoye como yo sí hice. Le pido que respete la voluntad de los vecinos. Sorprende que no haga esa lectura porque sus votantes no quieren acuerdos con Sabater.

P. ¿Ha negociado con el PSC?

R. Intercambiado impresiones. Pastor ya dijo en campaña que se postularía. Creía que iba a ser segundo y me disputaría la alcaldía. Pero la segunda es Guanyem. A partir de aquí que elija. Badalona no puede convertirse en una partida de ajedrez o pócker.

“Hay dos proyectos: el mío y el de la inestabilidad de poner otra vez el gobierno en manos de la CUP. Estoy convencido que el PSC no cometerá el mismo error de 2015"

P. ERC dice que el PSC condiciona el pacto con Guanyem a que se aparte a Sabater. ¿Es legítimo?

R. Seguro que es legal pero no legítimo. La realidad es que hemos ganado y la segunda fuerza a distancia, es la de ella. Y eso merece el mismo respeto que el que yo exijo para mí o para otro partido. El PSC solo pone sobre la mesa que los independentistas le voten para que yo no sea alcalde. Es un planteamiento poco ambicioso.

P. Los resultados del PP han sido muy malos salvo en Badalona y Castelldefels donde han escondido las siglas

Nos hemos quedado solo con un diputado y 67 ediles. Y nos obliga a un planteamiento muy serio de la utilidad del PP en Cataluña, de cómo hacemos las cosas y cómo las decidimos"

R. No responde a la realidad. Quien me votó eligió la papeleta del PP. No salía mi cara. Demuestra que si hacemos las cosas bien, los catalanes no tenemos problemas en coger una papeleta del PP.

P. ¿Qué balance hace de los resultados del PP?

R. Son Terroríficos. Perder la implantación territorial es una tragedia política y social. Colaboraré en todo para que el PP recupere el espacio que le corresponde. El partido en Cataluña se tiene que redefinir. Hemos pasado tres años muy complicados y nos hemos quedado solo con un diputado y 67 ediles. Y nos obliga a un planteamiento muy serio de la utilidad del PP en Cataluña, de cómo hacemos las cosas y cómo las decidimos. Si no lo hacemos con autocrítica y con mucha sinceridad corremos el riesgo cierto de desaparecer. Hay muchísimas personas que piensan como nosotros pero no nos votan. Y es una evidencia en cada elección.

Los resultados del PP han sido terroríficos. Perder la implantación territorial es una tragedia política y social"

P. ¿Insinúa una excesiva subordinación respecto a Madrid?

R. No, pero si estamos en la oposición nos permite podernos expresar con más libertad. Pero en las cosas que afectan a Cataluña la voz del PP catalán tiene que escuchar de forma muy clara. Tenemos que tener la habilidad y la inteligencia de saber acertar.

P. Ciudadanos le ha comido terreno al PP pero tampoco se dispara. ¿No es un problema del espacio ideológico que ha sido muy duro con el 155?

R. El 155 ha influido para bien y para mal. Yo lo defendí pero ahora no se pueden plantear medidas extemporáneas. El PP tiene mucha más capacidad que Ciudadanos en saber leer la realidad y recuperar la confianza de los catalanes no independentistas de centro o de centro-derecha.

El 155 ha influido para bien o para mal. Yo lo defendí pero ahora no se pueden plantear medidas extemporáneas"

P. No se le vio muy cómodo con la campaña de Cayetana Álvarez de Toledo.

R. Nadie me pidió que participara. Me centré en Badalona.

P. Pero cuestionó a Pablo Casado por escorarse hacia Vox

R. Lo que dije es que en campaña, con la aparición de Vox, dimos una imagen que no se corresponde al sentir mayoritario del votante del PP, que es de centro derecha, de moderación. El resultado ha servido para resituarnos.

P. El bajón del PP ya ocurrió con usted como presidente.

R. Si, por eso digo que llevamos tres años en una situación muy compleja y que no obedece a momentos puntuales. Estamos en una situación inimaginable hace tres años.