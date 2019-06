Ciudadanos pide a Feijóo la cabeza de Baltar para mantener la Diputación de Ourense

José Manuel Baltar, el hijo y sucesor en todos los cargos políticos de José Luis Baltar, el autodenominado “cacique bueno” condenado por enchufismo, se ha topado con su primer gran revés. Tras perder el pasado 26-M la mayoría absoluta para mantener la Diputación de Ourense, sus posibles socios comienzan a desfilar pidiendo al presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, la cabeza del heredero del baltarismo para permitir que los populares sigan al frente de la institución.

Lo ha hecho abiertamente el secretario de Organización de Ciudadanos en Galicia, Laureano Bermejo, apelando al espíritu de “regeneración democrática, de cambio y apertura de ventanas” que asegura que rige su partido. Según ha reconocido en declaraciones a Europa Press, la decisión de exigir al PP la retirada de Baltar se adoptó por unanimidad del comité autonómico de pactos celebrado esta semana y avalado por la dirección estatal de la formación .

El anuncio de Bermejo ha llamado la atención porque hasta el momento el partido naranja insistió en que su “socio preferente” en Ourense era el PP. El secretario de Organización de Cs en Galicia comenzó a matizar estas declaraciones el jueves en una entrevista en Onda Cero Ourense y este viernes ha afirmado que hablaban "de partidos y no de personas”.

Con la renuncia de Cs a apoyar a Baltar, todas las miradas están puestas ahora en Democracia Ourensana (DO), el partido que lidera Gonzalo Pérez Jácome y que ha dedicado los últimos cuatro años en la Diputación a arremeter, incluso judicialmente, contra supuestos actos corruptos del presidente provincial.

Los 12 diputados conseguidos por el PP en la Diputación (uno menos de la mayoría absoluta) tienen enfrente a nueve del PSOE, uno del BNG, otro de Cs y dos de DO. No obstante, Jácome opta por no desvelar si, como Cs, pediría también la cabeza de Baltar a cambio de mantener la Diputación para el PP. Pero sus aspiraciones no son las del partido naranja: Jácome reclama para sí la alcaldía de Ourense en donde la fuerza más votada fue el PSOE (con nueve ediles frente al empate a siete de PP y DO y a los dos obtenidos tanto por Cs como por BNG). No se mueve de ahí.

Y, como hace cuatro años, Jácome insiste en su disposición a pactar “hasta con el diablo” a cambio de conseguirla. PSOE o PP, le da igual. En 2015 lo intentó con ambos y no lo consiguió con ninguno. Ahora, con Baltar en la cuerda floja, su jugada tiene algo más de holgura .“Si soy alcalde traigo el cielo para Ourense”, sentencia.