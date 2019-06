Maragall aparca la negociación con Colau hasta que decida entre ERC o PSC

El ganador de las elecciones municipales en Barcelona, Ernest Maragall (ERC), redobla su oferta cada día que pasa para conseguir un pacto de gobierno con la alcaldesa en funciones, Ada Colau. Si ayer le ofreció un gobierno bilateral, exclusivo y a medias, de acuerdo al empate a 10 concejales, pero con Maragall alcalde, este miércoles ha asegurado que creará un cargo a su medida: “Un nuevo rol, una nueva figura al más alto nivel político y de representación institucional”. Pero Maragall ha advertido a los comunes de que abre un “paréntesis” en las negociaciones con los comunes hasta que se definan y aclaren si negocian un acuerdo de gobierno con los republicanos o con el PSC.

Maragall ha dejado claro que las conversaciones no se retomarán hasta que Colau no salga y exprese en público que no está pactando con el PSC. Sobre el silencio de la candidata de Barcelona en comú, más allá de vídeos para sus militantes, el republicano ha manifestado que la falta de apariciones públicas de Colau “es lo que hace un tiempo llamábamos hacer un Rajoy”, en referencia a los mensajes del ex presidente del Gobierno del Gobierno Mariano Rajoy (PP).

Además de ofrecer a Colau un cargo a su medida, el alcaldable republicano también ha asegurado que ERC “tiene todos los documentos preparados” para gobernar con Barcelona en comú con un “reparto equitativo tanto de las responsabilidades políticas como equitativas.