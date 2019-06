El Govern retrasa la regulación de las habitaciones turísticas un año más

Una nueva campaña de verano está a punto de dar comienzo y Cataluña lo volverá a hacer sin una regulación para el alquiler de habitaciones turísticas en vivienda habitual, una modalidad convertida por Airbnb en uno de sus símbolos publicitarios. La tramitación del decreto de Turismo empezó en 2015 y el año pasado el Govern preveía aprobarlo el primer trimestre de 2019. No ha sido así y la Generalitat estima darle luz verde a mediados de 2020. El sector considera una “mala noticia” la demora y avisa que, coincidiendo con ese vacío legal, las habitaciones no reguladas han pasado en un año de 6000 a 9000.

El reglamento de Turismo plantea otras cuestiones —simplificar, por ejemplo, el marco normativo—, pero una de sus principales fuentes de conflicto es la regulación del alquiler de habitaciones en vivienda habitual. Hoteleros y propietarios de apartamentos turísticos consideran que en las condiciones actuales su oferta sufre un agravio comparativo. Las habitaciones de alquiler no están reguladas, no tiene cargas impositivas y no se aplica la tasa turística sobre quienes los usuarios. Un informe de la Comisión Interdepartamental de Economía Colaborativa abrió la puerta a regular que una vivienda habitual pueda alojar turistas de forma no profesional, más allá de la función que cumplen los pisos turísticos.

El nuevo decreto cambiaría esa situación. Además de regular unas condiciones mínimas (tres habitaciones como máximo) del alojamiento —debe ser un “domicilio habitual y permanente” y el titular ha de estar empadronado—, el texto abriría la puerta a que los ayuntamientos obligaran a registrarse para ofrecer esa actividad y obligaría a los promotores de la actividad a advertir a sus vecinos de que la va a realizar y a mostrar una identificación en la finca de que alberga un piso con actividad turística.

El Departamento de Empresa achaca el retraso a diferentes motivos, como los cambios de gobierno o la aplicación del artículo 155

Pero esa regulación está, por ahora, congelada. El Departamento de Empresa defiende que los retrasos se han encadenado por diferentes motivos, como los cambios de gobierno o la aplicación del artículo 155. Ahora está pendiente de presentarlo en la Comisión de Gobierno local para que elabore su informe, aunque ese paso deberá esperar a que se constituyan los Ayuntamientos tras las elecciones del 26 de mayo. Una vez en comisión, el Govern calcula que la normativa se aprobará en cuatro meses y medio. El plan es que el Consell Executiu apruebe el decreto el segundo trimestre del próximo año, según consta en el plan normativo del Govern.

A partir de ahí, cada municipio tendrá que desarrollar las ordenanzas para su control local. Pero pueden haber más retrasos, como apunta el presidente de Apartur, Enrique Alcántara, quien avisa de la posibilidad de elecciones autonómicas en otoño y reclama la urgencia de regular la actividad del alquiler turístico de habitaciones.

El presidente de Apartur calcula que en un año la oferta de habitaciones no reguladas ha pasado de 6.000 a 9.000

Según sus datos, en solo un año la oferta de habitaciones no reguladas ha pasado de 6.000 a 9.000 y teme que ese incremento tenga que ver con la conversión de apartamentos turísticos en habitaciones sin regular. Y señala, por tanto, los recursos que las administraciones están dejando de ingresar por la tasa turística, que podrían alcanzar millones de euros.

Manel Casals, director general del Gremio de Hoteles, desconoce el nuevo calendario de aprobación y tilda la nueva demora de “mala noticia”. Al gremio, de hecho, no le acaba de convencer el contenido del reglamento, en el que falta, dice Casals, concreción sobre la actividad inspectora de los pisos con habitaciones de alquiler turístico y cómo se ejecutarán las sanciones. “No queremos las mismas condiciones pero sí asimilables. De la misma forma que un inspector puede entrar en un hotel, debería poder hacer lo mismo en una vivienda de uso turístico”, señala.