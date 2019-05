Audiciones en el Metro

Lucius Hervey es músico y profesor de un extraño instrumento metálico con forma de ovni que recibe el nombre de handpan y que emite unos sonidos metálicos pero duraderos como si se tratara de auténticos mantras. Su nombre artístico es Lionheart y sobre sus espaldas pesan varias giras por La India junto a su peculiar instrumento musical. Lionheart se enfrentó ayer a un nuevo reto: tocar ante el jurado que evaluará si es uno de los músicos aspirantes a ocupar alguno de los 43 puntos reservados para artistas en los pasillos del Metro de Barcelona.

Transportes Metropolitanos de Barcelona junto con la Asociación de Músicos de Calle (Amuc BCN) organizaron ayer una nueva prueba de selección para evaluar a los músicos dispuestos a alegrar la red del suburbano.

Ruben Jones es unos de los miembros de Amuc que ayer había preparado las audiciones. “Se han inscrito 50 artistas. Ahora el jurado los evaluará y luego pondremos una nota de corte. Después, cada dos lunes, sorteamos los puntos y turnos de cada dos horas”, destaca Jones. Lali y Albert tienen un grupo de country bautizado como Rags & Blue. “Me he quedado en paro así que si nos eligen y sacamos para una cena pues bien. Lo mejor es poder tocar junto al público”, afirma Lali. Amador Bauza, de 23 años, toca jazz con su organillo. “No sé si me cogerán porque he tenido un problema con el pedal del órgano”, lamentaba. El jurado, formado por Cesc Pascual y Víctor Oller, de la Escuela de Músicos Juan Pedro Carrero, perdonan el error y aseguran que su principal función es “evitar el intrusismo”.