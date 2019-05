Los distritos que derrotaron a Manuela Carmena

¿EN QUÉ DISTRITOS SE HA IMPULSADO EL CAMBIO HACIA LA DERECHA? Diferencia de votos a favor de la derecha Fuente: Ministerio del Interior y elaboración propia. EL PAÍS

La reacción de los distritos ricos fue crucial para la derrota de Manuela Carmena, pero menos intuitiva es la sacudida que se ha producido en distritos del sur y el este como Puente de Vallecas, Carabanchel,Hortaleza o Ciudad Lineal. En estos distritos se produjo buena parte del trasvase de votos que permitió al bloque de la derecha (PP, Cs y Vox) remontar su desventaja de 18.000 votos en 2015 para obtener este domingo una victoria por más de 100.000 votos.

En unos casos destaca la mayor popularidad de la derecha, como en Hortaleza (+9.590 votos), y en otros es notable la desmovilización de la izquierda, como Puente de Vallecas (-9.098 votos) o Latina (-6.802 votos). Esta dinámica se observa en toda la ciudad: la derecha despertó y la izquierda se durmió, pero fue en esos cuatro distritos del sureste, junto a Fuencarral El Pardo y Chamartín, donde ese fenómeno fue más acentuado.

En conjunto, la derecha mejoró su resultado en los 21 distritos de la ciudad (+9,4%) y la izquierda se debilitó en los 21 distritos de la ciudad (-6,2%).

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE VOTO Fuente: Ministerio del Interior. EL PAÍS

Se ha culpado de la derrota de Carmena al nuevo partido de izquierda Madrid en Pie porque sus 42.855 votos han quedado sin representación al no haber superado la barrera del 5%. Pero esos votos no hubieran sido suficientes para inclinar la balanza en favor de la alcaldesa, y también en 2015 la izquierda tuvo una cantidad considerable de votos (27.651 a Izquierda Unida) que no obtuvieron representación.

DIFERENCIA DE VOTOS CON LAS ELECCIONES DE 2015 Fuente: Ministerio del Interior. EL PAÍS

Más relevantes fueron las fugas de votantes que sufrieron Carmena (-20.396 votos) y el PSOE (-27.385 votos). La alcaldesa fue la más votada en 15 de los 21 distritos de la capital pero ese dominio del mapa esconde la apatía de muchos votantes que la apoyaron en 2015. Carmena sufrió grandes erosiones de apoyo en Puente de Vallecas, Latina o Carabanchel y solo contiene las pérdidas en Arganzuela, Barajas, Moncloa y Tetuán. El PSOE sufre una sangría en los 21 distritos, sobre todo en Puente de Vallecas y Carabanchel.

Aún más crucial fue la subida de 70.906 votos de la derecha, que el PP debe agradecer a Ciudadanos y a Vox. Las ganancias de estos dos partidos (+121.840 y +113.089 respectivamente) compensan la sangría del PP, que se deja por el camino en estos cuatro años 173.890 votos.

Ese desplome del PP, el mayor de cualquier partido con representación en el consistorio, se produce en toda la ciudad, incluidos bastiones históricos como Salamanca (-11.519 votos) pero tiene su principal escenario en Fuencarral El Pardo (-14.243 votos).

¿EN QUÉ DISTRITOS SE HA IMPULSADO EL CAMBIO HACIA LA DERECHA? Diferencia de votos a favor. Análisis detallado Fuente: Ministerio del Interior y elaboración propia. EL PAÍS

