“En Barcelona ha habido un abandono total de la cultura”

Jordi Clos (Barcelona, 1950) es el presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona y el vicepresidente de Turismo de Barcelona.

Pregunta. ¿Qué le pide al nuevo alcalde de Barcelona?

Respuesta. Lo que le pediría es que fuera un alcalde para todos, que piense en todos los ciudadanos de Barcelona, en los diferentes actores, las diferentes filosofías y las diferentes herencias.

P. ¿Cuál es el principal problema de Barcelona y cómo combatirlo?

R. El tema de la seguridad ha ido a peor y eso se constata en el crecimiento de los robos. Los robos a turistas cuando salen de los hoteles o cuando visitan museos, en este momento con las redes sociales, esta sensación de inseguridad se extiende alrededor del mundo.

P. ¿En qué barrio vive y en qué barrio le gustaría vivir?

R. Yo vivo en la zona de Sarrià-Sant Gervasi, una zona que me gusta, me siento muy a gusto y no tengo interés de vivir en otro sitio. Estoy muy bien allí y me quedaría allí.

P. ¿Cuál debe ser el gran proyecto de la ciudad en los próximos años?

R. La cultura ha sido nuestra asignatura pendiente. Ha habido un abandono total de la cultura. Hace años que no hay ninguna exposición de carácter público de alto nivel. Exposiciones que traen a visitantes de un nivel cultural alto de Europa, que vienen por primera y segunda vez y que dan motivo a que vuelvan a la ciudad y que repitan la visita. Son un elemento didáctico para los niños y para la propia ciudad. Y este es un proyecto que Barcelona ha abandonado.

P. ¿Está a favor o en contra del turismo?

R. [Ríe] No puedo estar en contra de una algo que genera una riqueza tan importante para la ciudad, pero no solo riqueza económica, es decir no solo las 30.000 o 40.000 familias que viven directamente del turismo. Sino que hace que Barcelona haya sido y sea internacional. Es absurdo estar en contra de esto. Evidentemente, todo éxito comporta una cierta necesidad de organizar y gestionar bien.

P. ¿El mejor lugar de Barcelona?

R. La zona que me entusiasma es la Catedral y todas las callejuelas que están en su entorno. Desde el Gótico hasta el punto más antiguo de la Barcino de los romanos, aquella zona histórica me entusiasma.