Ramon Besa, doctor ‘honoris causa’ de la Universidad de Vic

La Universitat de Vic (UVic) investirá doctor honoris causa al periodista Ramon Besa, redactor jefe del diario EL PAÍS. La comisión ejecutiva de la Fundación Universitaria Balmes, institución que gestiona el campus, ha aprobado la distinción impulsada por la Facultad de Empresa y Comunicación y busca reconocer a uno de los "periodistas deportivos de referencia de la prensa de este país vinculado y comprometido con el territorio", según ha informado la universidad en un comunicado.

Ramon Besa (Perafita, 1958), licenciado en Periodismo y responsable de la sección de deportes de la redacción de EL PAÍS en Cataluña, también colabora en Radio Barcelona y Catalunya Ràdio y es profesor de Periodismo de la Universidad Ramon Llull. Anteriormente fue redactor jefe de deportes del diario Avui y redactor-fundador de El 9 Nou.

El periodista ha asegurado sentirse "fuera de juego", tras conocer la concesión de la distinción, que considera "inesperada" y "grandilocuente". "No podía esperar que una universidad se fijara en mi perfil, me ha sorprendido mucho". Asimismo, Besa ha admitido sentirse especialmente contento por el hecho de que el reconocimiento provenga de Vic, la ciudad que vio cómo Besa daba forma a sus primeras crónicas deportivas en la redacción de El 9 Nou. "Yo me siento muy del territorio y esto es como recuperar la vocación periodística de niño", ha añadido.

Besa ha recibido premios como el Ciudad de Barcelona de Periodismo el año 2000, el Quim Regàs de Periodismo en 2008, el premio internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán en 2009 y la medalla de bronce al mérito deportivo del Consejo Superior de Deportes en 2013.

El acto de investidura será el próximo 20 de junio en el Aula Magna de la UVic. "Espero no hacer el ridículo. Cuando te dan una distinción es una responsabilidad que te obliga a ser más cuidadoso", ha apuntado Besa, que también ha destacado la posibilidad de escribir "con toda libertad". "Me dejan hacer lo que más me gusta y además me premian, ¿qué más se puede pedir?", ha zanjado Besa.