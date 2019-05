Villacís sale del hospital tras dar a luz a su tercera hija

La candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha recibido el alta médica y ha abandonado la Fundación Jiménez Díaz, tras haber dado a luz a su tercera hija, Inés, el pasado viernes. La aspirante ha destacado que se encuentra bien. Hasta el momento no se ha desvelado si acudirá este miércoles al debate organizado por Telemadrid entre los cabeza de lista al Consistorio madrileño.

Villacís ha salido con Inés en brazos y ha posado para los fotógrafos. Después se ha sumado su marido, el abogado Antonio Suárez-Valdés. La candidata se ha mostrado muy contenta por el desarrollo del parto y ha comentado que el parto ha cambiado mucho desde las anteriores cesáreas con que tuvo a sus dos primeras hijas, de 12 y 13 años. "Estoy muy contenta, ambas nos encontramos bien", ha afirmado.

Ha agradecido todas las felicitaciones y apoyos que ha recibido en estos días, en especial la del presidente de su partido, Albert Rivera, de la que ha comentado que no se la esperaba. "Supongo que forma parte del hecho de que me ha tocado ser la única candidata que es mamá en campaña. Las mujeres pasamos por muchos momentos en la vida, muchos momentos profesionales también", ha añadido. "Si de alguna manera eso contribuyera a normalizar el hecho de que las mujeres tenemos bebés", y aunque "nunca es el momento de tenerlos, siempre debería serlo, si esto contribuye a normalizarlo, me alegro mucho", ha continuado.

Fuentes próximas a Villacís han explicado que hasta el momento desconocen si acudirá el miércoles al debate de Telemadrid. "La candidata se encuentra con fuerzas y con ganas de ir, pero va a depender de cómo evolucione estos días y de lo que le digan los médicos", han afirmado esas fuentes. De hecho, la aspirante de C´s ya logra andar con cierta normalidad y la cicatriz por la cesárea ha sido menor que en los partos anteriores, según estas fuentes. Estas coinciden en que lo más seguro es que participe, sobre todo, porque tiene "muchas ganas de debatir y poder defender su programa".

