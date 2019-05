El independentismo recupera la mayoría en el Parlament con la renuncia de Sànchez, Rull y Turull

Diputadas de Junts per Catalunya, durante el pleno del Parlament.

El independentismo, el bloque ganador en las pasadas elecciones catalanas, vuelve a recuperar la mayoría en el Parlament tras un paréntesis de siete meses. Los diputados de Junts per Catalunya Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull han hecho oficial este viernes la renuncia a sus escaños en la Cámara catalana para poder tomar posesión como diputados en el Congreso de los Diputados. Con ello, la formación del expresidente Carles Puigdemont recupera tres votos que tenía suspendidos de manera cautelar por decisión del Tribunal Supremo y que no había querido delegar en otros diputados, como sí hizo Esquerra.

Los escaños vacantes serán ocupados por el actual consejero del Interior Miquel Buch, la ex directiva del Barça Elena Fort y el ingeniero industrial Josep Puig. Con los cambios, Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP volverán a tener 68 votos efectivos en el Parlament. Siguen con el voto suspendido el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont (que podría dejarla si sale elegido eurodiputado) y el republicano Toni Comín. El resto de fuerzas (Ciudadanos, PSC, PP y Comunes) suman 65 votos.

El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, también dejó su acta de diputado pero eso no modifica la mayoría en la Cámara catalana pues sí tenía su voto delegado. La polémica sobre cómo suspender a los diputados procesados por rebelión, en cumplimiento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, explotó el año pasado y paralizó al Parlament por varios meses. Junts per Catalunya y Esquerra no se ponían de acuerdo en una fórmula para pactar la ejecución del mandato del Tribunal Supremo.

Finalmente, se decidió porque el Parlament votara que no se reconocía la suspensión del Supremo pero después se procedía a elegir los diputados delegados por los procesados para así no modificar la mayoría parlamentaria. Junts per Caralunya se negó a elegir a los suyos, lo cual dejó al independentismo en minoría.