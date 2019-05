Josep Bou (PP) dejará el Ayuntamiento de Barcelona “si no pinta nada”

El candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Josep Bou, se ha mostrado este lunes "encantado de servir" a los ciudadanos durante cuatro años, aunque acto seguido ha añadido: "Si tengo que estar en una situación débil, no pinto nada ni hago nada, ¿cuatro años me quieren tener ahí mortificado?".

Así se ha expresado en declaraciones a TV3, donde ha dicho que si puede "hacer cosas" se "clavará a la silla" y el Consistorio "lo notará" porque él es experto en "gestión empresarial", pero que si no tiene "sitio ni hueco" y tiene que "perder el tiempo", entonces "será otra cosa".



"Tengo 64 años. Mi vida la quiero acabar como me dé la real gana", ha apuntado, y ha puntualizado que puede sentirse útil tanto gobernando como desde la oposición. El alcaldable ha insistido en que el del PP es, en su opinión, el único espacio de centro derecha que se presenta a los comicios, y ha señalado que la presencia de esta formación en el Ayuntamiento, en estos momentos no asegurada a tenor de lo que indican las encuestas, "equilibraría" la correlación de fuerzas.



A pesar de los resultados de los populares en las elecciones del 28 de abril, Bou ha considerado que el partido "no debe variar los principios ni los valores que tiene" pero quizás sí debe "cambiar de estrategia", siempre teniendo en cuenta que "el centro no existe" y buscando "ampliar la base" desde la derecha.



Bou ha dicho ser un "hombre de lealtades" y ha avisado de que si la lealtad del PP hacia su persona "desaparece" él abandonará el barco "automáticamente". Asimismo, ha asegurado que él no será nunca "un profesional de la política" y ha dicho que no quiere "una Barcelona amarilla", sino "de todos y para todos".



Bou ha repasado varias de sus propuestas para Barcelona, entre ellas aumentar en 1.500 agentes los efectivos de la Guardia Urbana, construir vivienda y ponerla en alquileres sociales de máximo 300 euros y habilitar aparcamientos disuasorios" cerca de estaciones de transporte público para que entren menos coches en la capital catalana.