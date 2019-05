Locas, monstruos y boxeadores ‘trans’, en primera persona

Hay confesionarios religiosos; lugares reservados en los que los que buscan perdón cuentan en voz baja sus pecados. Y confesionarios laicos en los que creyentes y agnósticos relatan al que quiera escucharles su experiencia vital; banal o excepcional, sabiendo que nadie le juzgará y mucho menos le condenará. Es el caso del Primera Persona que ayer vivió la segunda y última jornada de su 8ª edición con un éxito de participación que llevó a colgar el letrero de “entradas agotadas”.

La miscelánea de historias que presenta cada año este festival que se celebra en el teatro del CCCB; un formato tan interesante como ameno, se abrió con dos historias que no dejaron a nadie indiferentes: la bajada a los infiernos de la ilustradora Maria Manonelles y la dibujante de cómic Montse Batalla tras ser ingresadas en un centro psiquiátrico; unas experiencias que las dos han contado en sendos libros de viñetas: Duermo mucho (Fragile Movement, 2018) y Manicomio (La Cúpula, 2019), respectivamente. Pese a la crudeza de las historias, con grandes dosis de humor, sobre todo Manonelles, relataron su experiencia desde el ingreso, su estancia, —todo un mes en el caso de Manonelles—, sus vivencias con compañeros “locos” y cómo las dos han acabado usando sus dibujos como armas para denunciar, divulgar y consuelo para sus experiencias inolvidables. “No lo escondo. Hay que romper el estigma. Si encima te sientes culpable de padecer esta enfermedad...”, afirmaba Batalla que después de muchos años ha conseguido que le diagnostiquen y le mediquen correctamente y hacer una vida normal. “Soy loca y qué”, dijo Manonelles al acabar la entrevista a dos que les realizó la escritora Laura Fernández.

Les siguió en el escenario, decorado como una feria con tiovivo y todo, otra dibujante de cómics: Emil Ferris (Chicago, 1962) que también tocó fondo cuando en 2001 un mosquito le infectó el virus del Nilo Occidental que la dejó inmóvil en una cama de cintura para abajo y con el brazo derecho paralizado, y con un diagnóstico de no volver a moverse jamás. Por suerte, ahora solo se apoya en un bastón que le da aspecto de bruja con poderes. Ferris, autora de un único libro, Lo que más me gusta son los monstruos (Reservoir Books, 2018), protagonizado por Karen Reyes, obsesionada con los monstruos de películas y revistas de serie B que investiga el asesinato de su vecina en el Chicago de los años sesenta. Un cómic considerado como uno de los mejores del siglo XXI. Ferris, que regaló a todos un dibujo que hizo en directo de uno de sus monstruos, arrancó en varias ocasiones el aplauso apasionado de todos con sus palabras pausadas. A ella se le saltaron las lágrimas al recordar a su padre que vinculó con su pasión por Goya. También al recordar la superación, increíble, de su enfermedad. “La gente necesita historias como la mía; saber que pueden pasar cosas malas, pero que tienen que seguir, como la protagonista de mi libro”, explicó Ferris durante la entrevista que le hizo la ilustradora Ana Galvañ.

Momento de la entrevista al escritor y boxeador Thomas Page McBee, J. Á. M.

Superación, decisión y valentía frente a lo que parece irremediable. Esa es la historia de Thomas Page McBee; autor de un par de libros. El último, Un hombre de verdad (Temas de Hoy, 2019), en los que narra primero su transformación de mujer a hombre y, cómo si esto no fuera ya algo harto difícil, el conseguir ser el primer boxeador transexual en combatir en el Madison Square Garden. Perdió, pero ganó la partida de la vida. Ayer respondió a las preguntas de Use Lahoz, repaso su infancia y sus personajes fetiche como el forzudo Hey-Man, Dylan de la serie Beberly Hills o el mismo Frankenstein de Mary Shelley, y recordó cómo profesores, padres y hermanos le acompañaron en su tránsito y le indicaron (en el caso de una profesora cuando tenía nueve años) el camino hacia la poesía y la escritura. “El problema y lo tóxico no es la masculinidad, sino la manera en que se enseña a un niño de 13 o 14 años a esconder los sentimientos, a dominar, a no estar conectado con la empatía. Cuando cambié de sexo tuve que aprender a ser un hombre. Estaba contento con mi cuerpo, pero no con una sociedad que solo aceptaba una manera de serlo”, sentenció.

Las sesiones y el festival acabaron con la presencia y las vivencias de Brett Anderson, cantante de Suede, y una de las figuras más reconocibles del Brit Pop. Anderson que también hizo su particular bajada al averno, cuando tras ser una estrella vivió una etapa de adicción. Al frente del grupo o en solitario sigue grabando discos. Ahora también ha escrito Mañana negras como el carbón (Contra Editorial, 2018). "Escribir un libro no era un tema de vanidad, solo quería que existiera. No quería escribir una autobiografía de una estrella de rock, que por lo general son muy aburridas, quería escribir sobre algo diferente: sobre mis inicios", explicó el cantante al periodista Xavi Sancho."El mejor grupo de la historia ha sido Sex Pistols. Los escuchas ahora y suenan igual que hace décadas. El rock es atemporal", sentenció. El broche lo puso la cantante Mala Rodríguez, icono del rap, del flamenco y del feminismo gitano, que habló de su estilo y su música que tiene mucho que ver con su etnia, su clase social y su género. Lo habló con la periodista Silvia Cruz.